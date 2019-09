Die besten Hochhaus-Ideen  müssen die Berliner überzeugen

Berlin hat keine Skyline – und das finden die meisten Berliner gut so. Die Vorstellung, wie etwa in Manhattan durch zugige Häuserschluchten laufen müssen, in die sich kaum einmal ein Sonnenstrahl verirrt, begeistert eben nicht jeden. Dennoch kann man von Städten wie New York lernen, wenn es darum geht, das knappe Gut Raum innovativer zu nutzen – und dabei sogar noch etwas für das Stadtbild zu tun. Denn es gibt durchaus Orte in der Stadt, die sich für Hochhausansiedlungen eignen.

Der Architekt Christoph Langhof zeigt, wie eine solche Hochhausgruppe etwa am „Unort“ Dreieck Funkturm aussehen könnte – und das, ohne Nachbarn zu verschatten, Kleingärten und Grünflächen zu opfern oder, wie dies häufig am Stadtrand der Fall ist, den Bau neuer teurer Nahverkehrsinfrastruktur erforderlich zu machen. Andere Planer haben weitere Vorschläge gemacht und etwa Hochhäuser entlang des S-Bahn-Rings ins Spiel gebracht.

Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hat von der rot-rot-grünen Regierungskoalition den Auftrag bekommen, einen Hochhausentwicklungsplan für Berlin zu erstellen. Vor allem Wirtschaftsvertreter und Architekten kritisieren, dass ihr Entwurf sein Ziel verfehlt, weil in ihm keine Orte festgelegt sind, an denen die Türme errichtet werden können.

Begründet hat die Senatsbaudirektorin das mit der Sorge vor Bodenspekulation. Ob diese Sorge nun berechtigt ist oder nicht, so hat ihre Zurückhaltung zumindest einen enormen Vorteil: Der Bau weiterer Hochhäuser mit mehr als 60 Metern Höhe ist zwar nirgendwo ausdrücklich erlaubt – aber eben auch nicht verboten. Die besten Ideen müssen eben die Stadtgesellschaft überzeugen, und das ist allemal besser als ein fantasieloser Senats-Plan.

