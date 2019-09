Wer die Alba Dancers abschafft, verachtet die eigenen Fans

Waaas? Alba Berlin schafft seine Cheerleader ab? Die Fans sind sauer, selbst Menschen, die sich gar nicht für Basketball interessieren. „Armselig“, „Frechheit“, „Schwachsinn“: Das sind noch die harmlosesten Kommentare. Dass der Auftritt von Cheerleadern „nicht mehr zeitgemäß“ ist, wie Alba-Geschäftsführer Marco Baldi findet, meinen die wenigsten - aus gutem Grund.

Zum einen gehören Cheerleader zum Basketball wie Zucker in den Kuchen oder Salz in die Suppe. Wer zu einem Alba-Spiel geht, will nicht nur Körbe sehen, sondern auch prickelnde Atmosphäre in US-amerikanischer Tradition erleben. Und dazu gehören nun mal nicht nur die Sportler auf dem Feld, sondern auch die weiblichen Cheerleader mit ihren mitreißenden Tanzeinlagen. Sie wecken Emotionen, sorgen für Glamour und heizen die Stimmung an.

Cheerleading ist eine selbstständige Sportart

Dass sich die Cheerleaderinnen in sexy Outfits präsentieren, ist Teil der Show und die ureigene Entscheidung der Frauen, die sich so zeigen. Man(n) muss sie nicht vor sich selbst schützen. Zumal jedem Besucher ziemlich schnell klar wird, dass die „Alba Dancers“ weit mehr sind als „attraktive Pausenfüller“. Mit Nummerngirls oder gar den „Boxenludern“ im Motorsport sind sie nicht zu vergleichen.

Cheerleading ist eine eigene Sportart, ein Mix aus Tanz, Turnen und Akrobatik und längst ein selbstständiger Wettkampfsport. Jede Menge Fitness und hartes Training sind notwendig, um vorn dabei zu sein. Die Alba Dancers schaffen das: Basketball-Fans wählten sie schon mehrfach zum besten Danceteam in Europa. Und die Junioren tanzen sich seit Jahren bei nationalen und internationalen Meisterschaften regelmäßig auf die vordersten Plätze.

Anbiederung an den „Gender“-Zeitgeist - vorbei an den Fans

Aus der Entscheidung und Formulierung des Managements spricht eine Geringschätzung nicht nur der Cheerleader, sondern auch des eigenen Publikums. Dieses hält man offenbar für rückständig und triebgesteuert. Es ist offensichtlich, dass man sich an den „Gender“-Zeitgeist hängen und bei dessen Anhängern anbiedern will. An den Alba-Fans geht die Entscheidung völlig vorbei. Sie wollen attraktiven Sport sehen - von Männern wie von Frauen.

Ja, die Alba Dancers sind hübsch. Ja, ihre Fans schätzen das. Wo ist das Problem? Gern kann Alba Mädchen und Frauen im Basketball stärker fördern und „sichtbar machen“, wie das Management erklärt - aber doch bitte nicht auf Kosten der Cheerleader mit ihrer 25-jährigen Tradition und hervorragenden Nachwuchsarbeit. Das ist eine Ohrfeige für die hart trainierenden Sportlerinnen - und für die Alba-Fans. Ich will die Alba Dancers weiter sehen und ihnen applaudieren!