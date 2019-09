Teurere BVG-Tickets sind Bremsklotz für die Verkehrswende

Noch sind die neuen Preise im öffentlichen Nahverkehr nicht beschlossen. Noch kann Berlin auf der Sitzung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg am Donnerstag die Notbremse ziehen. Denn das, was bisher durchgesickert ist, läuft der Berliner Verkehrspolitik zuwider.

Man muss dazu wissen, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ein von unterschiedlichen Interessen geprägtes Konstrukt ist. Da gibt es zum Einen den Ballungsraum Berlin mit seinen vielen Berufspendlern und Schülern, die jeden morgen Bus und Bahn nutzen.

Brandenburg will Ticketpreise anheben, Berlin ist dagegen

Und dann gibt es die großen, entfernt gelegenen Landkreise in Brandenburg, die Verkehr über weite Strecken organisieren – und bezahlen müssen. Diese Kommunen in Brandenburg wollen die Preise anheben. Berlin ist eher dagegen. Nachdem es jahrelang bei jeder Anhebung heftige Diskussionen gab, hat man sich auf Preisanstiege in Höhe der Inflation geeinigt.

Doch die nun im Schnitt geplanten 3,4 Prozent sind deutlich über der Teuerungsrate. Hinzu kommt, dass auch die Besitzer von ABC-Monatskarten mehr zahlen sollen – es trifft also einen Teil der Pendler. Das widerspricht der von Rot-Rot-Grün immer wieder postulierten Verkehrswende. Erst vor Kurzem hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ein günstiges Jahresticket für 365 Euro ins Spiel gebracht.

Berlin sollte den ÖPNV so attraktiv wie möglich machen

Um es klar zu sagen: Die bisherigen Preis-Pläne konterkarieren das Vorhaben, die Berliner und Brandenburger zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn zu bringen. Da bleibt natürlich aus grüner Sicht nur noch, den Autoverkehr durch die Wegnahme von Parkplätzen und innerstädtische Mautgebühren teurer zu machen, um so die Verkehrswende zu erzwingen. Nein: Berlin sollte konsequent bei seiner Preispolitik bleiben und den ÖPNV so attraktiv wie möglich machen.