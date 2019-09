Der öffentliche Dienst muss attraktiver Arbeitgeber werden

Berlin. Wer in Berlin umzieht, muss sich innerhalb von zwei Wochen ummelden. So will es das Gesetz. Einhalten lässt sich die Vorschrift aber kaum. Denn auf einen Termin beim Bürgeramt wartet man in der Hauptstadt in der Regel mehr als einen Monat. Es können aber auch schon mal sechs Wochen werden. „Geht’s noch?“, möchte man fragen. Die Antwort: Nein, es geht natürlich nicht.

Die gute Nachricht: Dass die Wartezeiten nicht hinnehmbar sind, erkannte schon vor Jahren auch der Senat. Die Bezirke erhielten für Neueinstellungen daher mehr Geld. Die schlechte Nachricht: Die Bezirke schaffen es nicht, die Stellen zu besetzen. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sei einfach zu groß geworden, heißt es. Gerade erst eingestellte Mitarbeiter wanderten zu Privatunternehmen oder anderen Behörden von Bund und Ländern ab.

Dass der Fachkräftemangel auch vor dem öffentlichen Dienst nicht Halt macht, sollte niemanden wundern. Müssen die Berliner sich also damit abfinden, nicht nur auf einen Termin für einen Handwerker, sondern auch auf einen Termin beim Bürgeramt Wochen oder gar Monate warten zu müssen? Das kann keine Option sein. Denn wenn der Staat es nicht einmal hinbekommt, in akzeptabler Zeit einen Personalausweis auszustellen, setzt er seine Existenzberechtigung aufs Spiel. Das kann nicht das Ziel sein.

Bezirke und Senat müssen die Herausforderung also endlich annehmen – und Arbeitsbedingungen schaffen, bei denen Mitarbeiter nicht die Flucht ergreifen, sondern gerne für das Land Berlin arbeiten – und sogar stolz darauf sind. Um dies zu erreichen, muss die Politik an vielen Stellen ansetzen. Amtsstuben müssen auf Vordermann gebracht werden, Führungskräfte so geschult werden, dass sie ihre Mitarbeiter motivieren. All das braucht Zeit. Umso wichtiger ist es, dass Senat und Bezirke diese Aufgabe endlich entschlossen angehen.