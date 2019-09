Berlin muss sich um die ärmsten Bewohner kümmern

Berlin. Sie sind fast überall präsent in Berlin: Menschen, die auf der Straße leben. Im besten Fall sitzen sie vor dem Supermarkt, sind zurückhaltend und werden von den Nachbarn irgendwie akzeptiert und unterstützt. Anderswo geht es weniger solidarisch zu, auch weil die Männer und wenigen Frauen in Gruppen lautstark pöbeln, saufen, schlecht riechen, in die Ecke pinkeln. Viele Obdachlose machen sich unsichtbar, leben diskret im Tiergarten und anderen Grünanlagen, schieben ihr Wägelchen fast unbemerkt über die Straßen Berlins.

Licht in das Dunkel des Phänomens Obdachlosigkeit zu bringen, ist schon lange überfällig. Wer schläft eigentlich auf den Straßen? Wo kommen die Menschen her? Was wollen sie eigentlich? Hilfe? In Ruhe gelassen werden? Eine Chance? Oder nur ein Almosen? Es wird höchste Zeit, dass sich die Sozialbehörden in Senat und Bezirken dieses immensen sozialen Problems koordiniert annehmen. Das fängt bei einer Bestandsaufnahme an. Wenn man nicht weiß, worüber man redet, kann auch kaum angemessen reagieren.

Eines ist klar: Einfach loswerden wird man das Problem der Obdachlosigkeit nicht. Wegsperren ist keine Option. Nicht alle werden sich helfen lassen wollen. Manche leben freiwillig auf der Straße. Aber die Stadt muss alles tun, um denjenigen, die raus möchten aus ihrer Lage, die Hand zu reichen. Vor allem gilt es zu verhindern, dass Männer, aber auch Frauen und Kinder, ihre Wohnung verlieren, selbst wenn sie im Regelfall nicht auf der Straße, sondern in einer Notunterkunft oder einem Hostel landen.

Notunterbringung kostet mehr als jede Miete. Auch wenn viel zu tun bleibt, so ist es gut, dass sich Senat und Bezirke nun gemeinsam auf den Weg gemacht haben, sich besser abstimmen und die Angebote ausweiten. Niemand sollte in Berlin auf der Straße leben müssen.