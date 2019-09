Berlin braucht mehr sichtbare Polizeipräsenz

Ja, objektiv betrachtet ist Berlin sicherer geworden. Heute ist das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, geringer als vor zehn Jahren. Das gängige Klischee, das immer alles schlechter wird, stimmt also nicht. Trotzdem hat diese Argumentation einen Haken. Sie gilt nämlich nicht für alle Teile und Bevölkerungsschichten Berlins.

Für Menschen, die am Hermannplatz in Neukölln wohnen, ist Berlin nicht sicherer geworden. Ebensowenig für Menschen, die am Alexanderplatz, am Kottbusser Tor, der Warschauer Brücke oder neben dem Görlitzer Park leben. Denn dort liegen einige von Berlins Kriminalitätsschwerpunkten, wo besonders viele Straftaten passieren. Zudem handelt es sich um Orte, die das Außenbild der Hauptstadt prägen.

Über Grunewald oder Frohnau liest man wenig im Rest von Deutschland. Der Görlitzer Park schafft es dagegen mit seiner Gewalt- und Drogenkriminalität auch in internationale Medien. Zuletzt sorgten auch mehrere Schlägereien in Neukölln zwischen verfeindeten Clans für Schlagzeilen. Auf Fotos und Videos sieht man, wie die jungen Männer mit Verkehrsschildern, Macheten und Messern bewaffnet aufeinander losgehen. Es gab Verletzte. Schwerstbewaffnete Polizisten mussten die Situation klären.

Solange solche Bilder aus Berlin gesendet werden, können der Innensenator und die Polizeipräsidentin immer wieder darauf hinweisen, dass die Entwicklung der Kriminalität rückläufig sei. Die gefühlte Sicherheit sagt etwas anderes. Bei der Polizei hat man das längst erkannt und will dort in einer Studie genau das untersuchen. Die Ergebnisse sollen im nächsten Jahr präsentiert werden. Um einen Lösungsansatz werden sich Politik und Behörde aber nicht drücken können – egal, wie viele Studien sie erstellen. Auf die Straße gehört mehr sichtbare Polizeipräsenz.