Jens Anker (l.) kommentiert den Wahlsieg von Dietmar Woidke und der SPD in Brandenburg.

Kommentar Die SPD hat sich gerade so ins Ziel gerettet

Berlin. Wie auch immer die neue Landesregierung in Brandenburg aussehen wird, eines muss man dem alten und wohl auch neuen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) zugestehen: Er hat Endspurt-Qualitäten. Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, als ob die märkische SPD bei der Landtagswahl nur auf den hinteren Plätzen einlaufen wird.

Nichts wollte den Sieg gewöhnten Sozialdemokraten im Land so recht gelingen. Dann setzte Woidke alles auf eine Karte. Hier das weltoffene, tolerante Brandenburg, da die spalterische AfD. So gelang ihm ein kaum für möglich gehaltener Endspurt. Fast zehn Prozentpunkte holte er in nur wenigen Wochen auf und fuhr einen wenn auch knappen Wahlsieg ein – zwar das schlechteste Ergebnis der SPD im Land des roten Adlers, aber die Partei hat sich doch noch irgendwie ins Ziel gerettet.

Die Leidtragenden dabei waren vor allem CDU und Linke, die jeweils mehr als sieben Prozentpunkte an Wählerstimmen verloren – auch weil sie in das von Woidke ausgerufene Duell mit der AfD nicht mehr eingreifen konnten.

Für die Regierungsbildung hat das schwerwiegende Folgen. Denn die SPD muss für sich klären, in welcher Koalition sie das Land künftig führen will. Eine rot-rot-grüne Regierung, wie sie bis zum Wahlabend als wahrscheinlich galt, birgt das Risiko, die Lager im Land weiter zu spalten. Eine linksorientierte Regierung sähe sich mit CDU und AfD einem bürgerlich-nationalistischen Lager gegenüber. Das könnte die Stimmung im Land weiter spalten.

Eine Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen hätte dagegen den Charme, eine breite gesellschaftliche Mehrheit zu repräsentieren – und das Regieren im Land deutlich angenehmer zu machen. Alle drei Parteien haben in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, dass sie keine Berührungsängste voreinander haben. Das könnte sich am Ende auszahlen.

