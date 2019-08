Bezirk gegen Karstadt-Neubau: Eine vertane Chance

Friedrichshain-Kreuzberg lehnt den Neubau des Kartstadt-Kaufhauses am Hermannplatz ab. Ein Fehler, findet Nina Kugler.

Berlin. Es ist ein Nein, das weitreichende Folgen haben dürfte: Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) und sein Team haben dem Kartstadt-Neubau am Hermannplatz eine klare Absage erteilt. Zu teuer, zu groß, zu unpassend, so die Argumentation. Dabei dürften hinter dem Nein vornehmlich ideologische Gründe stecken.

Denn dieses Nein ist auch ein Nein an den übermächtigen Kampfbegriff der „Gentrifizierung“. Schmidt will sich ein Kreuzberg bewahren, wie er es für gut befindet. Ohne Großinvestoren, die viel Geld für die Aufwertung eines Kiez in die Hand nehmen. Das ist auf der einen Seite romantisch. Aber ein Politiker muss kein Romantiker sein, sondern sollte stets die Interessen der Bevölkerung im Blick haben. Und hier lässt Schmidt eine Großchance liegen.

Der Hermannplatz ist ein Drogen- und Kriminalitätshotspot; einer von sieben kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin, laut der Polizei. Das Karstadt-Kaufhaus in seiner jetzigen Form ist mindestens unansehnlich. An der Hermannstraße, Sonnenallee und Karl-Marx-Straße haben sich viele Wettbüros, Ein-Euro-Läden und Ramsch-Artikel-Shops breit gemacht. Das alles schützt Schmidt mit seinem Nein.

Die Investition von Signa hätte für Friedrichshain-Kreuzberg, aber auch für Neukölln eine Aufwertung bedeuten können. Der Hermannplatz hätte schicker und mondäner werden können, ein wirtschaftlicher Aufschwung in einem sozial schwachen Kiez hätte es sein können.

Doch nach dem Nein wird es bei „hätte, würde, sollte“ bleiben. Und bei einem hässlichen Gebäude, in dessen Schatten Kleinkriminelle ihr Unwesen treiben. Oder: Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) greift ein. Ein Projekt mit einer solch hohen Strahlkraft und wirtschaftlichen Bedeutung darf nicht an dem Stadtrat eines einzigen Bezirks scheitern.