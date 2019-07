Skypen im Gefängnis? Es gilt, erst die Verbote umzusetzen!

Berlin. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will ausgesuchten Häftlingen ermöglichen, per Videoanruf mit Angehörigen zu sprechen. Dieses Projekt ist sicher grundsätzlich gut und kann ein wichtiger Baustein in der Resozialisierung von Gefangenen sein. Aber es ist auch der zweite vor dem ersten Schritt. Der Justizsenator sollte erst einmal dafür sorgen, dass das Handyverbot in den Gefängnissen konsequent umgesetzt wird, bevor er Wohltaten unter den Gefangenen verteilt.

Jahr für Jahr werden in den Berliner Gefängnissen Hunderte Telefone und Drogen entdeckt. Seit Jahren scheitern Justizsenatoren daran, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Berlin setzte dem noch eine Krone auf, als hier ein Häftling einen eigenen Youtube-Kanal betreiben und monatelang die Justizverwaltung narren konnte.

Hintergrund: Inhaftierte in Berlins Gefängnissen dürfen jetzt skypen

Es gehört zu den großen Mysterien der Gefängnisse, dass es offenbar nicht möglich ist, eine begrenzte Anzahl an Menschen, die sich in einem abgeschlossenen Raum befinden und nur von einer überschaubaren Anzahl an Menschen besucht werden können, so zu kontrollieren, dass Schmuggel nicht möglich ist. Aus der Justizverwaltung heißt es seit Jahren, eine totale Überwachung der Gefängnisse sei nicht möglich. Aber gerade die Kontrolle ist extrem wichtig, weil Schwerverbrecher über Handys Kontakt nach außen halten und ihre kriminellen Geschäfte weiter lenken oder Zeugen in laufenden Gerichtsverfahren beeinflussen können.

Der Justizsenator täte also gut daran, erst einmal all seine Anstrengungen darauf zu konzentrieren, die Gefängnisse wirklich ausbruchssicher zu machen, den Handel mit Drogen und das Einschmuggeln von Handys nachhaltig zu unterbinden und genügend Justizbeamte einzustellen, um das auch kontrollieren zu können. Wenn das alles erledigt ist, können Programme wie die Videotelefonie ein wirklich sinnvolles Angebot sein.