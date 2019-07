Seit Parkläufer an Berlins Seen unterwegs sind, hat sich die Situation entspannt, beobachtet Katrin Lange.

Kommentar An Berlins Seen wirken die Parkläufer

Über dem Schlachtensee liegt eine Geräuschkulisse wie im Schwimmbad – ein gleichmäßiges Gemurmel, unterbrochen von Rufen, Musik und dem Klatschen der Arschbomben. Es ist heiß, es ist voll am Freitagnachmittag. Handtuch an Handtuch verdeckt das Grün. Aber die Atmosphäre ist entspannt, fast freundlich. Dafür sorgen seit Mitte Juni auch die neuen Parkläufer, die jeden Tag bis in die Nacht am Ufer von Schlachtensee und Krumme Lanke für gute Stimmung sorgen. Ist der Hund nicht angeleint? Sitzen Badegäste im Naturschutzgebiet? Ist die Musik zu laut? Dann sind sie da. Sie sprechen die Sünder an, so wie man mit guten Freunden spricht. Keine Ermahnung, keine Drohung, dafür ein guter Rat, eine Bitte, ein Hinweis. So angesprochen, kommt jeder der Aufforderungen nach, ohne zu diskutieren. Das war bei einem Rundgang zu erleben.

Dieser Friede an Schlachtensee und Krumme Lanke ist neu. Jahrelang gab es Streit um die Ufer. Jeder schimpfte auf jeden: Die Anwohner über die feiernden Jugendlichen, die Spaziergänger über die Hundehalter, die Fahrradfahrer über die Jogger und umgekehrt. Und natürlich die Naturschützer über alle, die den Wald und die Wiesen ruinierten und vermüllten. Was wurde nicht alles versucht, um den Ärger zu schlichten: In die Geschichte von Steglitz-Zehlendorf eingegangen ist das Hundeverbot an den Seen, das der Bezirk 2015 erlassen hatte. Dafür hatte die damals zuständige Stadträtin Christa Markl-Vieto (Grüne) einfach den gesamten Uferbereich zur Badestelle erklären lassen. Zum Glück sah das das Verwaltungsgericht anders.

Parkläufer könnten schaffen, was Verbote nicht schafften

Es gab Pfosten, Schilder, Flyer – alles half nichts. Der Ärger blieb. Was Verbote nicht geschafft haben, kann den Parkläufern jetzt gelingen. Von Mensch zu Mensch, verständnisvoll, auf Einsicht abzielend. Es wäre ein Beispiel für die gesamte Stadt: Der Einsatz von mehr Personal vor Ort lohnt sich.