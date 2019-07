Es reicht! Warum Thilo Sarrazin aus der SPD austreten muss

Im dritten Anlauf ist es gelungen: Die SPD darf Thilo Sarrazin, den ehemaligen Berliner Finanzsenator, aus der Partei ausschließen. So hat es das Parteigericht in Charlottenburg-Wilmersdorf am Donnerstag entschieden. Ich habe die ausführliche, elf Seiten lange Begründung gelesen, und ich kann die Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Vielleicht geht damit ja endlich eine unleidliche Geschichte – für die SPD, aber auch für Sarrazin – zu Ende.

Sarrazin war immer ein unbequemer Zeitgenosse. Ich habe ihn als Berliner Finanzsenator kennen – und ja, auch schätzen gelernt. Er war in den schwierigen Zeiten für die Finanzen Berlins verantwortlich. „Sparen, bis es quietscht“, hatte der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) als Parole ausgegeben. Sarrazin kannte die Zahlen besser als jeder andere, er legte sogenannte Benchmarks an – und er stellte unbequeme Fragen, beispielsweise die, warum die Berliner Schüler in bundesweiten Vergleichen immer so schlecht abschneiden, obwohl Berlin doch mit das meiste Geld in die Schulen steckte. Eine Frage, die übrigens bis heute nicht beantwortet ist.

Ich habe viele Gespräche mit Sarrazin geführt, etliche Interviews gemacht. Wir haben uns auch später, nach seiner Zeit als Senator und Bundesbank-Vorstand, zum Interview getroffen. Wir haben auch über sein Buch „Deutschland schafft sich ab“ gesprochen, das ihn zum Bestseller-Autoren und reichen Mann machte. Ich warf ihm Rassismus vor, er versuchte mir seine Sicht auf den Islam und die Entwicklung in Europa mit vielen Zahlen und Thesen zu erklären. Wir sind nicht mehr zusammengekommen.

Sarrazin hält sich nicht an Zusagen

Zwei Mal scheiterte die SPD mit dem Versuch, Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Nach dem zweiten Verfahren sagte Sarrazin zu, dass er bei öffentlichen Auftritten darauf achten werde, sein Bekenntnis zu sozialdemokratischen Grundsätzen nicht infrage zu stellen. Nun, daran hielt er sich nicht. Wie die SPD in ihrem Antrag zum Parteiausschluss ausführt, trat Sarrazin im Oktober 2015 im österreichischen Wahlkampf bei der FPÖ in Wien auf und hielt einen Vortrag zum Thema „Die neue Völkerwanderung – Risiken und Gefahren“.

Schon damals, Ende 2015, forderte ihn die SPD-Generalsekretärin nach Angaben der Partei auf, sich an seine 2011 abgegebene Erklärung zu halten. Doch Sarrazin scherte das nicht: Am 5. Mai vergangenen Jahres trat er neben dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen auf dem „Neuen Hambacher Fest“ auf, das sich gegen die angebliche Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit richtete. Welcher Sozialdemokrat würde das tun?

Sarrazin schadet seiner Partei

Wer dann noch die Thesen aus seinem neusten Buch zum Islam studiert, der kann wohl zu keinem anderen Ergebnis kommen als das Parteigericht in Charlottenburg-Wilmersdorf. Mit dieser Sicht auf den Islam, auf Muslime und auch auf Asylbewerber schadet Sarrazin natürlich seiner Partei. Denn wie glaubwürdig ist eine SPD, die einen Mann in ihren Reihen duldet, dessen Thesen so klar den sozialdemokratischen Grundwerten widersprechen?

Sarrazin hat – es war leider zu erwarten – umgehend angekündigt, dass er gegen die Entscheidung vorgehen will. Bis zur obersten Instanz. Ich glaube, inhaltlich hält ihn eigentlich nichts mehr in der SPD. Es geht ihm um die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihm durch diesen Streit gewiss ist. Sarrazin sagt häufig, er sei seit 45 Jahren Parteimitglied. Dies mag ein Fakt sein, eine inhaltliche Begründung ist es nicht. Sarrazin täte seiner Partei einen großen Gefallen, wenn er sein Parteibuch zurückgeben würde. Und sich auch – wenn es ihm denn um Wahrhaftigkeit ginge.