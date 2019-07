Drogen-Missbrauch: Eltern müssen Verantwortung übernehmen

In Marzahn-Hellersdorf wandten sich Kinder an die Familienhilfe, weil sie Drogen konsumiert hatten. Die Alarmglocken sollten schrillen.

Die Nachricht sollte die Alarmglocken schrillen lassen: In Marzahn-Hellersdorf haben sich elf- bis 14-jährige Kinder an die Familienhilfe gewandt, weil sie die Designerdroge Ecstasy konsumiert hatten. Dieses Phänomen ist neu. Auch wenn es sich wohl um ein regional begrenztes Problem handelt, ist das eine besorgniserregende Neuigkeit. Bislang sind Kinder mit Cannabis- und Alkoholkonsum auffällig geworden – was schlimm genug ist. Aber dass es jetzt auch Fälle mit härteren Drogen gibt, erstaunt selbst erfahrene Therapeuten.

Dass der Jugendstadtrat von Marzahn-Hellersdorf die Angelegenheit veröffentlich hat, um Eltern für das neue Phänomen zu sensibilisieren, war richtig. Denn vor allem die Eltern sind es, auf die es ankommt. Sie müssen ihre Verantwortung für die Kinder übernehmen und sich mit den Ursachen für den ungewöhnlichen Drogenkonsum auseinandersetzen. Eine vermeintlich tolerante Sorglosigkeit ist hier vollkommen unangebracht.

Ermittler sollten Aufmerksamkeit auf Dealer richten

Gleichzeitig ist es richtig, die Kinder, die von sich aus die Anlaufstelle aufgesucht haben, nicht zu kriminalisieren. In dem Alter ist nicht davon auszugehen, dass sie von sich aus auf die Idee gekommen sind, sich Ecstasy-Pillen zu besorgen und zu schlucken, sondern dass sie von Anderen dazu gebracht wurden. Auf diese Dealer sollte sich die Aufmerksamkeit der zuständigen Stellen und vor allem der Ermittlungsbehörden richten. Denn Kinder genießen nach dem Grundgesetz einen besonderen Schutz. Sie können die Folgen ihres Handelns nicht derart abschätzen, wie es Jugendliche oder Erwachsene können. Umso lobenswerter ist es, dass sie sich offenbar selbst der Familienhilfe anvertraut haben, weil ihnen ihr Handeln nicht geheuer war. Am Ende könnte genau daraus ein positiver Effekt entstehen – nämlich der, dass es ein Zeichen der Stärke ist, Nein zu sagen.