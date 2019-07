Weg mit den Pollern am Breitscheidplatz

Der Breitscheidplatz in Charlottenburg gibt seit Monaten ein wahrhaft martialisches Bild ab: Über ganze Straßenzüge hinweg wird der Platz gesäumt von Drahtgitterverhauen, seine Zufahrten sind mit fast schulterhohen Pollern aus Stahl verbarrikadiert. All dies Schutzmaßnahmen für einen Ort, der durch einen perfiden Anschlag eines islamistischen Terroristen im Dezember 2016 mit zwölf Toten und 55 Verletzten weltweit traurige Berühmtheit erlangte.

Bei allem Verständnis für die Sorgen manch heutigen Besuchers: Die furchterregenden Absperrungen gehören schnellstmöglich abgeräumt. Zum einen, weil sie ein völlig falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln. Es mag ja sein, dass mit ihnen eine weitere Lkw-Todesfahrt auf dem Platz verhindert werden kann. Doch gegen Attentäter mit Sprengstoffgürtel oder einer Bombe im Rucksack helfen die 2,5 Millionen Euro teuren Sperranlagen kein bisschen.

Nicht mal die US-Botschaft ist derart massiv abgesperrt

Zum anderen stellt sich ja nicht nur dem Gelegenheitsbesucher die Frage, warum dieser und kein anderer Platz in Berlin so extrem gesichert ist. Nicht mal die US-Botschaft ist derart massiv abgesperrt wie der Breitscheidplatz. Die Anrainer beklagen zu Recht, dass damit eine Gefahrenlage vermittelt wird, die zwar ganz allgemein für Berlin besteht, aber eben nicht allein für das Areal rund um die Gedächtniskirche.

Eine offene und freie Gesellschaft darf sich nicht verbarrikadieren. Sonst haben die Terroristen genau eines ihrer Ziele erreicht: Unsere Lebensweise dauerhaft infrage zu stellen. Sinnvoller ist es, wenn die Polizei – wie etwa am Alexanderplatz – an besonders belebten Orten in der Stadt mehr Präsenz zeigt. Als Ansprechpartner und sofortige Verfolger von Straftaten. Das erzeugt im Alltag eher ein Gefühl der Sicherheit als monströse Drahtgitterverhaue. Das Geld dafür sollte vielmehr in eine bessere Ausstattung der Behörden gesteckt werden, die mit gezielter Aufklärung schon vorab einen Terroranschlag verhindern können.

