E-Scooter in Berlin - Wenn das Abbiegen zur Mutprobe wird

Berlin. Seit zwei Wochen gibt es E-Scooter nun in Berlin – und man kann festhalten: Die ganz große Invasion ist bisher ausgeblieben. In Teilen der Stadt, besonders um den Alexanderplatz, haben sich die Tretroller mit E-Antrieb zwar schon deutlich breitgemacht, in großen Gebieten Berlins finden die E-Scooter bisher jedoch kaum statt.

Das dürfte sich mit der Zeit zwar noch ändern, erst recht, wenn weitere Anbieter auf den Markt drängen. Das Problem scheinen aktuell aber weniger die Massen an herumstehenden oder liegenden Rollern zu sein. Vielmehr lässt sich fast sagen: Ein Roller, der steht, stellt zumindest keine Gefährdung des Straßenverkehrs dar. Denn hier lauern aktuell die größeren, verkehrsrechtlichen Konflikte, über die sich offenbar niemand rechtzeitig Gedanken gemacht hat

E-Scooter müssen sich Spur mit Autos und Lkw teilen

Gibt es keinen Radweg, dürfen Fahrer mit ihren E-Scootern nicht etwa auf die Busspur ausweichen, sondern müssen sich eine Spur mit Autos und Lkw teilen. Man kann sich vorstellen, wie viele Nutzer das mit den klapprigen Geräten ohne jeden Schutz am Ende tatsächlich machen: wenige. Die meisten dürften stattdessen, obwohl verboten, über den Gehweg fahren und sich und Fußgänger in Gefahr bringen. Ähnlich abstrus ist, dass die Tretroller nicht über Blinker verfügen müssen.

Jede Abbiegeanzeige per Hand wird da zur Mutprobe. Beide Beispiele zeigen, wie überstürzt die E-Scooter in Deutschland zugelassen wurden. Die Verordnung aus dem Haus von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wirkt, als habe man nur schnell auf den Zug der modernen Mobilität aufspringen wollen. Nun zeigen sich die Probleme. Dabei gab es schon vorher Bedenken, etwa wegen der fehlenden Blinker. Leidtragende sind am Ende jene Verkehrsteilnehmer, ob zu Fuß, mit dem Rad oder selbst per Auto, deren Wege unverschuldet gefährlicher werden.

