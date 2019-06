Neue Buslinien: Senat und BVG kapitulieren vor dem Stau

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ihr Busnetz neu gestrickt. Ab Anfang August müssen sich die Berliner speziell in der Innenstadt auf einige neue Linien und geänderte Streckenführungen einstellen. Vor allem, wer zum Flughafen Tegel will, muss nun Umdenken. Denn die wichtige TXL-Linie wird verkürzt. Die Busse fahren statt vom Alexanderplatz erst ab Hauptbahnhof zum Airport und zurück. Eine Kapitulation von BVG und Senat vor den Dauerstaus vor allem im Regierungsviertel und im Bereich Unter den Linden.

Für nicht wenige Fahrgäste wird die Linienverkürzung bedeuten: mindestens einmal zusätzliches Umsteigen. Trotz dieser Unannehmlichkeit ist diese Entscheidung längst überfällig. Seit Jahren ärgern sich Berliner und Besucher der Stadt über die schlechte Erreichbarkeit des Flughafens Tegel mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der TXL fährt oft eher nach Zufallsprinzip

Wer nicht mit dem eigenen Auto oder dem Taxi zum Innenstadt-Airport fahren will, der ist auf die Busse der BVG angewiesen. Doch ausgerechnet der wichtigste Zubringerbus, der TXL, fährt allzu oft nach dem Zufallsprinzip. Mal kommen gleich drei Busse dicht hintereinander, dann kommt 20 Minuten lang gar keiner. Der nächstfolgende ist dann so überfüllt, dass ein Einsteigen mit Koffern nur noch unter Lebensgefahr möglich ist. Bereits in der Vergangenheit hat die BVG die TXL-Linie daraufhin verkürzt.

Der TXL soll mit engerer Taktung fahren

Von einer nunmehr dauerhaften Verkürzung der Verbindung erhoffen sich Senat und BVG, dass der Zubringerbus für die Reisenden nicht nur verlässlicher wird. Sie erlaubt es auch, die Taktfolge weiter zu verdichten. Künftig soll der TXL dann alle sechs statt im derzeit vagen Zehn-Minuten-Takt fahren. Es ist zu hoffen, dass das Konzept aufgeht. Denn trotz aller Rufe nach mehr Einsatz für Klimaschutz steigen die Passagierzahlen in Tegel – wie auch an anderen deutschen Flughäfen – rasant. Da sollte doch wenigstens die An- und Abfahrt zum und vom Airport möglichst wenig umweltbelastend sein.