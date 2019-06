Ohne neue und große Stadtteile, das hat sich in den Jahren stetigen Bevölkerungswachstums gezeigt, werden sich die Wohnungsdefizite in Berlin nicht abbauen lassen, sondern weiter wachsen, beobachtet Isabell Jürgens.

Kommentar Berlin braucht einen Neustart in der Wohnungsbaupolitik

Berlin. 25.000 Wohnungen müssten jährlich errichtet werden, damit die Wohnungsnot wenigstens langfristig eingedämmt wird. Doch wenn es um die Ausweisung neuer Baugrundstücke geht, tut sich Berlins rot-rot-grüner Senat schwer. Mit Rücksicht auf die eigene Wählerklientel und protestierende Anwohner werden viele Vorhaben verzögert, eingedampft – oder gleich ganz gestrichen.

Eine Initiative aus SPD-nahen Planern empfiehlt deshalb, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern wieder groß zu denken. Denn ohne neue und große Stadtteile, das hat sich in den Jahren stetigen Bevölkerungswachstums gezeigt, werden sich die Wohnungsdefizite nicht abbauen lassen, sondern weiter wachsen. Und siehe da: Flächen sind im Nordosten Berlins vorhanden und dazu noch großteilig im Landesbesitz. Niemand muss dafür verdrängt werden. Weder verlieren Kleingartenbesitzer ihre geliebte Scholle, noch werden Nachbarkieze „gentrifiziert“ oder wertvolle Grünflächen zerstört.

Die Initiative, die sich als überparteilicher Teil der Berliner Stadtgesellschaft versteht, sieht hier die Chance für den Bau einer Bürgerstadt des 21. Jahrhunderts, in der nicht große private Investoren oder landeseigene Wohnungsbaugesellschaften monotone Wohnblöcke hochziehen, sondern die Bürger sich ihre Stadt im Wesentlichen über Baugenossenschaften und Baugruppen selbst bauen. Innovativ, vielfältig in der Nutzung und sozial gerecht. Sie will nicht darauf warten, bis der Senat dieses Potenzial vielleicht irgendwann selbst hebt, sondern aktiv mitgestalten.

Bleibt zu hoffen, dass die Bürgerstadt viele begeisterte Mitstreiter findet, die mit Nachdruck einfordern, was der Senat schon längst hätte tun können: die ehemaligen Rieselfelder freizugeben für eine kreative, urbane Stadtentwicklung aus der Mitte der Gesellschaft heraus.