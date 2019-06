Untersuchung zum Dauer-Debakel BER ohne Sinn

Berlin. Der Untersuchungsausschuss gilt als das schärfste Schwert des Parlaments. Die Volksvertreter dürfen Zeugen einbestellen, Aussagen erzwingen und auch fast alle Akten einsehen, um Versäumnisse einer Regierung aufzuklären. Wie dieses Instrument ad absurdum geführt wird, ist derzeit im Berliner Abgeordnetenhaus zu erleben, wo sich die Parlamentarier dem Dauer-Debakel des BER widmen.

Viele Stunden beantworteten am Freitag die beiden früheren Aufsichtsratsmitglieder Frank Henkel und Michael Müller die immer gleichen Fragen. Eine Abstimmung zwischen den Fraktionen, wer welche Fragen zu welchem der vielen Untersuchungskomplexe stellt, gab es nicht. Der Erkenntnisgewinn war sehr übersichtlich. Dass die diversen Geschäftsführungen die Baustelle nicht in den Griff bekommen haben, ist angesichts einer bisher siebenjährigen Bauverzögerung eine Binse.

So funktioniert Aufklärung im Sinne der Bürger nicht

Dass die Flughafengesellschaft nicht aufgestellt war für ein solches Großprojekt, ist seit Jahren als Hauptmangel erkannt. Konsens ist überdies, dass man nach der abgesagten Eröffnung 2012 nicht in der ersten Wut die Planer hätten rausschmeißen dürfen.

Die Versuche der Opposition, den Untersuchungsauftrag auf die aktuellen Flughafen-Themen einer womöglich wieder gefährdeten Eröffnung des BER 2020, den angeblich fehlenden Kapazitäten und einer Offenhaltung von Tegel zu weiten, verspricht wenig Aussicht auf Erfolg. Künftiges Versagen, so es das geben sollte, heute aufzuarbeiten, ist eine nicht zu lösende Aufgabe. Zumal eine Koalitionsmehrheit immer dafür arbeiten wird, dass ihre aktuell handelnden Personen nicht zu schlecht dastehen. So einen Ausschuss braucht kein Mensch. Denn selbst wenn ein Versagen einzelner Personen ermittelt würde, bliebe das absolut folgenlos. So funktioniert Aufklärung im Sinne der Bürger und Steuerzahler jedenfalls nicht.

