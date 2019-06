Für Feuerwehrmänner, Polizisten und Pfleger muss mehr Wohnraum geschaffen werden

Wenn Auszubildende oder Berufseinsteiger sich ein Leben in der Stadt nicht mehr leisten können, gehen sie in andere Städte.

Früher suchten sich Behörden und Unternehmen den Nachwuchs aus. Heute ist es umgedreht. Dabei geht es immer mehr auch um weiche Standortfaktoren. Wohnraum ist so ein Faktor. Wenn Auszubildende oder Berufseinsteiger sich mit ihrem Sold oder Gehalt ein Leben in der Stadt nicht mehr leisten können, gehen sie in andere Städte oder zu anderen Arbeitgebern. Das ist ein Problem.

Denn es gibt auch systemrelevante Berufe. Zu diesen Gruppen gehören neben vielen anderen etwa Pfleger, Feuerwehrleute, Polizisten. Wenn am Ende des Monats so wenig in der Lohntüte von Auszubildenden, Berufseinsteigern und Anwärtern ist, dass die sich keine Wohnung mehr leisten können, muss der Senat handeln. Es ist also richtig, wenn es Planung gibt, über die landeseigene Wohnungsgesellschaft „Berlinovo“ Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ähnliche Überlegungen gibt es bei der Charité und auch die Industrie- und Handelskammer bestätigt, dass das Thema Wohnraum ein Thema bei den Unternehmen ist.

Warum? Der Softwareentwickler muss nicht in Mitte sitzen. Vorausgesetzt er hat Internet, kann er auch außerhalb der Stadt arbeiten. Der Feuerwehrmann auf der Wache Suarez in Charlottenburg muss aber physisch anwesend sein. Genauso die Pflegerin oder Krankenschwester in der Charité und die Polizistin am Kottbusser Tor. Können sich Berufseinsteiger in diesen Berufsgruppen ein Leben in der Stadt nicht mehr leisten, ist das ein Problem. Denn dann gehen die jungen Menschen einfach woanders hin. Denn auch andere Städte und Arbeitgeber sind attraktiv – und zahlen besser. Langfristig wäre das aber ein Problem. Nur um bei dem Beispiel Polizei zu bleiben: Tausende Beamte gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Nie zuvor brauchte die Behörde so dringend Nachwuchs.