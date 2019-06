Die Oster-Bauoffensive der Schulsenatorin ist peinlich

Sandra Scheeres präsentierte eine Liste von 240 Schulen, an denen gebaut werden sollte. Alles nur ein Werbe-Gag, so Isabell Jürgens.

Berlin. Immer nur schlechte Nachrichten zu verbreiten, macht keinen Spaß und kommt bei den Wählern gar nicht gut an. Händeringend wird dann von den findigen Pressereferenten der Regierungsmitglieder nach einer Botschaft gesucht, die den Eindruck erweckt, nun würden die Probleme aber wirklich beherzt angepackt und es gehe mit Riesenschritten voran.

So ist wohl auch die von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) vor Ostern stolz präsentierte Liste von mehr als 240 Schulen, an denen über die Oster-Ferienwochen gebaut werden sollte, zu verstehen. Von Dach- und WC-Sanierungen, neuen Fenstern, Fassaden, Sporthallenböden und Brandschutzanlagen war da zu lesen. Das finanzielle Volumen summierte sich auf gewaltige 200 Millionen Euro. Eine Nachricht, die bei Lehrern, Schülern und vor allem Eltern angesichts der maroden Berliner Schulgebäude sicher gut ankam.

Allerdings droht der politische Werbeeffekt zu verpuffen, wenn sich bei genauerer Betrachtung herausstellt, dass an der vermeintlich positiven Botschaft gar nichts dran ist. Genau das ist jetzt mit der frohen Oster-Kunde der Senatorin geschehen. Eine Anfrage der CDU hat ergeben, dass die Oster-Bauoffensive in Wahrheit nur eine Auflistung von Baumaßnahmen ist, die zum Teil auf Planungen zurückgehen, die bereits vor sieben Jahren erstellt wurden. Und wenn eine Abfrage in den einzelnen Bezirken dann weiter ergibt, dass die Hälfte aller dieser Baumaßnahmen gar nicht Ostern 2019, sondern mit etwas Glück vielleicht Ostern 2020 oder auch erst Ostern 2021 fertig gestellt werden, wie dies etwa im Bezirk Neukölln zu erwarten ist, dann verpufft die Oster-Offensive vollends zur peinlichen PR-Nummer. Auf solche Werbe-Gags sollten Politiker besser verzichten. Der Schwindel fliegt früher oder später ohnehin auf.

Mehr zum Thema:

CDU: „Oster-Schulbauoffensive war ein faules Ei“