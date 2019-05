Das Landesamt für Einwanderung ist ein Segen für Fachkräfte

Berlin. 1000 Berliner Unternehmer nutzen bereits die Dienste des „Business Immigration Center“ an der Fasanenstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie wenden sich mit der Bitte an die Behördenaußenstelle, die Angelegenheiten ihrer Fachkräfte zu lösen, damit sie schnell aus dem Ausland nach Berlin kommen und ihre Arbeit aufnehmen können. Mittlerweile kommen Reisegruppen aus ganz Deutschland und Europa nach Berlin, um sich das Erfolgsmodell anzusehen. Denn überall drängt der Fachkräftemangel die Landesregierungen dazu, nach Auswegen aus dem Dilemma zu suchen.

Das Berliner Modellprojekt wird jetzt zum Regelfall. Am Dienstag hat der Senat den Weg für die Einführung eines eigenen Landesamtes für Einwanderung frei gemacht. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Wirtschaft in der Stadt zu stärken, denn der Service stellt einen echten Wettbewerbsvorteil dar. An vielen Orten dauert es viel zu lange, bis die so dringend benötigten Arbeitserlaubnisse eintreffen – viele Hochqualifizierte haben sich da bereits für andere Jobangebote entschieden.

Das Gleiche gilt für den Zuzug der Angehörigen. So konnte das Servicecenter der Ausländerbehörde den Fall einer hier beschäftigten Spitzenkraft lösen, die mehr als ein Jahr lang darauf gewartet hatte, dass die eigene Ehefrau endlich nachziehen konnte.

Zusammen mit dem Fachkräftegesetz des Bundes, das ab dem kommenden Jahr gelten soll, kann nun ein lange beklagter Missstand beseitigt werden: Viele Experten klagen seit Jahren darüber, dass die Einwanderung aus dem nicht-europäischem Ausland fast nur über das Asylrecht erfolgen kann – das aber für die globalisierte Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts keine geeignete Grundlage ist, Fachkräfte in das Land zu lotsen. Das wird künftig deutlich ein.

