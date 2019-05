Vorsicht beim Vorkaufsrecht!

Berlin. Es klingt so einfach: Wenn ein Haus in einem als von Mietsteigerungen besonders betroffenen Gebiet verkauft werden soll, kann ein Bezirk in Berlin dazwischen grätschen und sein Vorkaufsrecht geltend machen. Sollte der neue Erwerber nicht auf Mietsteigerungen und Modernisierungen verzichten wollen, kann der Bezirk zugreifen. 3700 Wohnungen gingen so in kommunalen Besitz. Aber bei Hunderten anderer Wohnungen erfolgte das nicht.

Das hat einen guten Grund: Denn die Wohnungen sind häufig auch den landeseigenen Wohnungsgesellschaften zu teuer. Wenn ein Haus aus den 60er-Jahren mit schlechter Isolierung, alter Heizung und geringen Mieteinnahmen zu einem Millionenpreis verkauft werden soll, dann rechnet sich das auch für ein städtisches Wohnungsunternehmen nicht. Denn auch die Unternehmen des Landes müssen sich für solche Käufe Kredite bei den Banken besorgen. Und der Finanzsenator macht zurecht Druck, dass die Landesunternehmen wirtschaftlich arbeiten.

Nun heißt es in dem Jahresbericht des Senats, dass die Vorkäufe erst dann wirklich wirksam werden können, wenn die landeseigenen Unternehmen dazu gedrängt werden können, noch mehr zu kaufen.

Bitte nicht!

Die Zeche für die Politik eines überteuerten Ankaufs zahlen erst die Wohnungsunternehmen, indem ihre Bilanzen schlechter werden, dann die Mieter in den anderen Wohnungen, weil ja irgendwo das Geld herkommen muss. Und es zahlen auch zu einem großen Teil die Steuerzahler dieses Modell mit: Denn der Erwerb der überteuerten Wohnhäuser über einen Sonderfonds geht eben auch zu Lasten der Allgemeinheit.

Nein, das Vorkaufsrecht funktioniert nur im Ausnahmefall. Besser ist es, neue Wohnungen zu bauen – auch über die landeseigenen Konzerne. Gebt ihnen hierfür Steuergeld.