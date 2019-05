Kai Wegner hat als Parteichef eine Chance verdient

Berlin. Nach Frank Henkel und Monika Grütters nun also Kai Wegner. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete soll die Berliner CDU wieder zu alter Größe und am besten zurück in die Regierungsverantwortung führen. So haben es die 303 Delegierten am Sonnabend im Neuköllner Estrel-Hotel beschlossen. Mit 76,9 Prozent der Stimmen erreichte Wegner ein Ergebnis, das schlechter als erhofft, aber besser als befürchtet ausfiel.

Wegner setzt auf Geschlossenheit, um das aktuelle rot-rot-grüne Bündnis in der Hauptstadt in zweieinhalb Jahren wieder aus dem Amt zu jagen. Viel wird dabei darauf ankommen, ob es der gewiefte Politiker schafft, der Partei ein inhaltliches Profil zu geben, das eine echte Alternative darstellt. Denn die Berliner CDU hat in der Vergangenheit allzu oft vor allem durch personelle Querelen auf sich aufmerksam gemacht.

Auch der jetzige Personalwechsel an der Spitze des Landesverbandes verlief nicht ohne Nebengeräusche. Wegner überraschte im März nicht nur die amtierende CDU-Chefin von seiner Kandidatur, sondern auch die ganze Partei. Zu Recht erhielt Grütters am Sonntag viel Lob dafür, dass sie den Führungsstreit nicht weiter eskalierte, sondern sich geräuschlos aus dem Amt verabschiedete - zum Wohle der Partei, wie sie sagte, und gegen den eigenen Wunsch.

Im Gegenzug belässt der neue Vorsitzende den Generalsekretär Stefan Evers im Amt. Das ist ein kluger Schachzug, um die alten Fronten in der Partei nicht wieder aufbrechen zu lassen. Evers war von Grütters ins Amt geholt worden - an Stelle von Kai Wegner.

Der neue Landeschef wurde von seiner Partei am Sonntag wohlwollend, aber nicht euphorisch empfangen. Die CDU gibt ihm eine Chance. Allerdings muss Wegner nun auch überzeugende Inhalte liefern. Personal allein gewinnt keine Wahl.