Berlins Linke fährt einen gefährlichen Kurs

Berlins Linke will klare Kante zeigen – und feiert das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ als Initialzündung für eine neue linke Politik. Die will sich, getragen von der nicht nur bundes- sondern europaweiten Aufmerksamkeit für die Kampagne, in ihren Forderungen deutlich radikaler geben als bisher.

Ein riskanter Kurs – die Partei sollte nicht vergessen, dass sie nicht auf der Oppositionsbank sitzt, sondern Teil der rot-rot-grünen Regierungskoalition ist und mit Katrin Lompscher sogar die für die Wohnungspolitik verantwortliche Bausenatorin stellt. Enteignungen sind der falsche Weg. Denn es ist nicht nur mehr als fraglich, ob die Stadt es sich rein finanziell leisten kann, Entschädigungen für rund 250.000 Wohnungen zu zahlen – im Raum stehen laut Senatsberechnungen gut 36 Milliarden Euro.

Ebenfalls unklar ist, ob ein solch schwerwiegender Eingriff in das Eigentumsrecht plausibel begründet werden kann. Immerhin wäre diese Begründung die Voraussetzung dafür, dass der Artikel 15 des Grundgesetzes überhaupt angewendet werden kann. Der Senat müsste nachweisen, dass er zuvor alle anderen Schritte unternommen hat, um der Wohnungsnot wirksam zu begegnen. Das dürfte schwer werden, solange er es noch nicht einmal schafft, die selbst gesetzten Neubauziele zu erreichen.

Das auf dem Parteitag am Sonnabend erneuerte Versprechen an die Kampagnen-Initiative, den Enteignungskurs nach Kräften zu unterstützen, droht den Linken somit auch im eigenen Lager auf die Füße fallen. Der als Gastredner geladene Vertreter der Kampagne stellte jedenfalls schon einmal unmissverständlich klar, dass man sich nicht mit einem „Kompromissgesetz“ abspeisen lassen werde.

Mit nicht durchsetzbaren Maximalforderungen wird sich zum Wohle der Mieter aber leider nichts verbessern lassen.