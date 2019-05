Die Steuerschätzung ist eine wichtige Warnung an Berlin

Der Tag der Steuerschätzung des Bundesfinanzministers ist immer auch ein Tag für die Rechenschieberabteilung in den Bundesländern. Denn sie brechen die Prognose des Bundes auf ihr Land hinunter. Das ist auch in Berlin so – und der Finanzsenator hat seinen Kollegen im Senat nun am Freitag die Rechnung aufgemacht: Berlin muss in diesem und in den kommenden beiden Jahren mit rund 900 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen rechnen, als noch vor einem halben Jahr prognostiziert. Einen „Warnschuss“ nennt das Finanzsenator Matthias Kollatz.

Für ihn kommt die Steuerschätzung zur rechten Zeit, da in den nächsten Monaten die Verhandlungen für den kommenden Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 anstehen. In den vergangenen Jahren war es stets so, dass sich Berlin über unerwartete Mehreinnahmen freuen konnte. Der Haushalt schwoll so auf rund 25 Milliarden Euro an. Das schaffte unverhoffte Spielräume bei der Finanzierung von zahlreichen Projekten der rot-rot-grünen Landesregierung. Es konnten zwar teure, aber zahlreiche Wohnungen zurückgekauft werden, die den Anteil landeseigener Wohnungen schneller erhöhten, als es langwierige Neubauvorhaben getan hätten. Den lange darbenden Landesbediensteten konnte der Senat endlich die versprochene Angleichung der Gehälter an das Niveau des Bundesdurchschnitts versprechen. Und auch prestigeträchtige Lieblingsprojekte der Koalition, wie das CityLab zur Erprobung praktischer digitaler Lösungen in der Verwaltung, die Finanzierung der zehn geplanten Radschnellstraßen durch Berlin und das kostenlose Essen für Grundschüler, konnten auf den Weg gebracht werden.

Berlin muss investieren - in Schulen und U-Bahnzüge

Das fällt künftig deutlich schwerer. Denn auch ohne diese Vorhaben hat sich das Land zu massiven Investitionen in die Infrastruktur verpflichtet. Das ehrgeizige und milliardenschwere Schulbauprogramm mit mindestens 60 neuen Schulen gehört dazu, wie auch die Anschaffung neuer U-Bahnwagen. Allein dafür sind mehrere Hundert Millionen Euro fest verplant.

Die Finanzexperten der Koalition werden auch darüber streiten müssen, ob mit dem Schuldenabbau fortgefahren wird, wie geplant. Dank der erfreulichen finanziellen Entwicklung der vergangenen Jahre konnte der Schuldenberg von 63 Milliarden Euro im Jahr 2011 auf jetzt 57,6 Milliarden Euro gesenkt werden. Die Linke, die auch der Schuldenbremse skeptisch gegenübersteht, würde am liebsten auf den weiteren Abbau verzichten, um die Investitionen in die Infrastruktur nicht zu gefährden. Doch ob sie sich gegenüber SPD und Grünen damit durchsetzen kann, ist derzeit noch offen.

Verwaltungsreform in Gefahr

Akut gefährdet ist dagegen die in den vergangenen zwei Jahren vorbereitete Verwaltungsreform. Bislang sträubte sich der Finanzsenator dagegen, die im „Zukunftspakt Verwaltung“ vorgesehenen Reformen auch finanziell zu untersetzen. Das soll nun bis Dienstag geschehen. Doch ob es sich dabei um eine verbindliche Zusage oder doch nur eine – unverbindliche – Absichtserklärung handeln wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Berlin ist angesichts der weniger stark ansteigenden Steuereinnahmen dennoch weit entfernt davon, in schwere finanzielle Wasser zu gelangen. Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass sich die gute wirtschaftliche Entwicklung deutlich abschwächt. Aber die Zeiten, in denen jedes Lieblingsprojekt der Koalition durchgewunken wird, sind vorerst vorbei. Wenn das die Haushälter der Landesregierung diszipliniert, ist es gut. Wenn es zu internen Machtkämpfen in der Koalition führt, ist das schlecht für Berlin.