„Bocca di Bacco“ und die AfD - Es ist okay, die AfD rauszuschmeißen!

Nun dürften die Herrschaften sich ungerecht behandelt fühlen: Das Berliner Restaurant „Bocca di Bacco“ in Mitte hat sich geweigert, die AfD-Spitzenpolitiker Jörg Meuthen, Alexander Gauland, Alice Weidel und Bernd Baumann zu empfangen, eine entsprechende Tischreservierung abgelehnt. Begründung: „Politiker und deren Angestellte, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, politischer Einstellung oder Hautfarbe diskriminieren und diskreditieren, möchten wir nicht bedienen.“ So geht es aus der Absage-Mail hervor, die Fraktionssprecher Christian Lüth später verbreitete. Für ihn ist die Absage „undemokratisch und dumm“.

Die AfD will Rassisten und Extremisten offenkundig haben

Das sehe ich anders. Es ist völlig in Ordnung, dieses AfD-Spitzenpersonal auszugrenzen. Die AfD duldet nicht nur Rechtsextreme und Rassisten in ihren Reihen, sie will sie offenkundig dort auch haben. Dass die Parteispitze, die von sich behauptet, für Konservative und Bürgerliche wählbar zu sein, nicht durchgreift und die Extremisten rausschmeißt, ist kein Zufall. Die AfD-Entgleisungen – zum Beispiel Björn Höckes „Deutschland, Deutschland über alles“-Gesang, um nur den jüngsten Fall zu nennen – sind keine Einzelfälle, sondern in dieser Partei Programm. Erst dummdreist provozieren, dann beschwichtigen, das scheint die Maxime zu sein. Da kann ein Herr Meuthen noch so sehr den besonnenen Professor herauskehren.

Diese AfD ist nicht konservativ

Wie man ausgerechnet diese AfD für konservativ halten kann, ist mir ein Rätsel – und ich verstehe jeden, der sich eine Alternative zur Merkel-CDU wünscht. Die AfD ist diese Alternative nicht.

Sowieso, das muss man noch mal deutlich sagen: Es war die AfD, die diesen Vorgang öffentlich gemacht hat, nicht das „Bocca di Bacco“. Das Restaurant betreibt also kein gratismutiges „Haltung zeigen“ im Sinne der Eigen-PR – auch wenn die Aktion sicherlich bei vielen sehr gut ankommt.

Diese Leute sollen woanders essen. Wie wäre es mit Döner?

Kurios ist allerdings, dass das „Bocca di Bacco“ nach eigener Aussage dagegen ist, Menschen „aufgrund ihrer politischen Einstellung zu diskriminieren“. Genau das tun sie doch mit ihrer Weigerung, die AfD-Spitze zu verköstigen. Aus meiner Sicht allerdings völlig zu recht. Sollen diese Leute ruhig woanders essen. Wie wäre es mit Döner?