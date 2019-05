Abriss der „Little Homes: Seelenlose Zerstörung

Es macht einen fassungslos: Am Tag vor den großen Maifeierlichkeiten in Kreuzberg (Thema: Wohnungsnot) lässt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausgerechnet zwei Holzhäuschen für Obdachlose am Mariannenplatz abräumen. In den „Little Homes“ lebten zwei Männer mit Duldung des Bezirks. Auch wenn die Bewohner wussten, dass sie dort weg sollten und sich dagegen sträubten: Das ist kein Grund, gleich zur gröbsten Keule zu greifen. Es sei denn, man hat die Bilder, die so entstanden, bewusst kalkuliert.

Die „Little Homes“ waren bisher stadtweit als neue Lösung gefeiert worden im Umgang mit einer fraglos schwierigen Klientel. Sie sehen ordentlich aus, sind mobil, haben Räder zum Wegrollen und Haken zum Hochheben. Den ganzen Winter hat sich die Berliner Politik um Obdachlose bemüht, hat sich selbst für neue Wege und neue Offenheit gerühmt. Und kaum scheint die Sonne, schickt man den Bagger und reißt ein, was gerade neu entsteht?

Politik bedeutet nicht nur, Gesetze und Vorschriften umzusetzen. Es bedeutet nicht mal „nur“, Menschen zu helfen. Wer sich der großen Bühnen, der Medien und sozialen Netzwerke bedient wie mittlerweile selbst die Bezirkspolitik, der muss auch die Bilder mitverantworten, die er hervorruft. Hier: Zwei Obdachlosen wird das Dach über dem Kopf abgerissen, auf Geheiß eines grünen Bezirksamtes, damit am nächsten Tag ausgerechnet die Linke hier ihre Mai-Veranstaltung abhalten kann. Es ist eigentlich völlig egal, wer da nicht mit wem geredet hat. Entscheidend ist, dass es niemanden gab, der die Courage hatte, diese ebenso sinn- wie seelenlose Zerstörung aufzuhalten.

Eine Aktion, die – nebenbei bemerkt – auf historischem Kreuzberger Terrain stattfand. Man denke nur an die legendäre Wagenburg neben der Thomaskirche, die Besetzer im Haus Bethanien, das kuriose Baumhaus des Osman Kalin im Niemandsland an der Mauer: Ja, Kreuzberg ist unbequem, aber auch berühmt für seine Beharrlichkeit, ungewöhnliche Lösungen zu suchen. Und dafür, politischen Hauruck-Aktionen zu widerstehen. Mit den „Little Homes“ haben die Verantwortlichen viel mehr abgeräumt als das Sicherheitsrisiko für eine Veranstaltung.