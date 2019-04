Hohe Kosten für Flüchtlings-Container in Berlin: ein Ärgernis, kein Skandal

Außergewöhnliche Situationen machen außergewöhnliche Maßnahmen notwendig – fast zwangsläufig bedeutet das aber auch, dass dabei außergewöhnliche Kosten entstehen. So auch hier: Die Unterbringung von Flüchtlingen in den sogenannten Tempohomes ist weit teurer als geplant. 20 bis 30 Euro je Tag und Flüchtling waren dafür vorgesehen. Tatsächlich liegen die Kosten mit 150 Euro fünf Mal darüber.

Die Ursache dafür liegt in der kurzen Lebensdauer der Containerhäuser. Nach nicht einmal drei Jahren werden sie jetzt wieder abgerissen, weil das Baurecht es verlangt. Außerdem werden feste Häuser für Flüchtlinge bevorzugt. Das Tempohome als Unterbringungsart hat demnach ausgedient – wenn sich keine andere Nutzung findet.

Insgesamt 160 Millionen Euro zahlt das Land Berlin dafür. Das ist ärgerlich - ein Skandal, wie die AfD jetzt darin sehen will – ist es allerdings nicht. Eine kurze Rückblende: In gerade einmal zwei Jahren kamen 100.000 Flüchtlinge in die Stadt. Die Verwaltung war damit hoffnungslos überfordert. Bilder von auf der Straße campierenden Flüchtlingen vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales gingen damals um die Welt. Schnell mussten Unterkünfte geschaffen werden. Die Containerdörfer, wie in Pankow an der Elisabeth-Aue oder am Flughafen Tempelhof waren da eine Lösung. Sie konnten in relativ kurzer Zeit errichtet werden. Auf dem schon damals leergefegten Wohnungsmarkt bestand keine Chance, auch nur annähernd ausreichend Wohnungen zu finden.

Die Lehren aus dem Fall sind schnell gezogen: Die Versäumnisse der Jahre 2015/2016 dürfen sich nicht wiederholen – weder die ungeregelte Zuwanderung, noch das Versagen der Verwaltung. In außergewöhnlichen Situationen wie diesen, sind schnelle und praktische Lösungen gefragt, statt parteipolitische Taktierereien.