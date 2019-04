Berlins langsamstes Genehmigungsverfahren dauert 23 Jahre

1996 regierte in Berlin noch Eberhard Diepgen. Erstmals besiegte ein Schach-Computer einen menschlichen Großmeister. Deutschland wurde durch ein Golden Goal in London Fußball-Europameister. Und die Berliner Wasserbetriebe stellten bei der Umweltbehörde den Antrag, ihnen die Förderung von Grundwasser in neun Berliner Wasserwerken offiziell zu erlauben.

Während die meisten Ereignisse dieser inzwischen ziemlich fernen Epoche mittlerweile fast der grauen Vorzeit zuzuordnen sind, ist das Berliner Wasserthema immer noch aktuell. Die meisten der neun Berliner Wasserwerke fördern Grundwasser immer noch ohne behördliche Bewilligung. Mit 23 Jahren dürfte dieses Verfahren das längste in der Berliner Behördengeschichte sein. Und ein Ende ist nicht absehbar.

Die Ausgangslage ist zugegebenermaßen etwas kompliziert. Denn die neun Berliner Wasserwerke saugen schon deutlich länger Wasser für die Millionenstadt aus dem Berliner Untergrund. Die Stadt ist ja stolz darauf, ihren Wasserbedarf anders als die meisten anderen Großstädte aus Beständen unter dem eigenen Territorium decken zu können. Die offizielle Genehmigung dafür müssen die Wasserbetriebe sozusagen nachträglich einholen. 1996, sechs Jahre nach der Wiedervereinigung, dachten sich die Manager, sie sollten einen einheitlichen rechtlichen Zustand für alle ihre Wasserwerke in Ost und West herstellen.

Neue Vorschriften kamen mit den Jahren hinzu

In den folgenden Jahren verschärften sich die Bedingungen, weil neue Vorschriften wirksam wurden. Die Auflagen für Umweltverträglichkeitsprüfungen wuchsen, aus Brüssel kam die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie hinzu, die neue Vorgaben für zu schützende Feucht- und Grüngebiete definierte. Das macht es nicht einfacher, denn nun muss nachgewiesen werden, dass es an einem bestimmten Ort im Stadtgebiet eben nicht den benachbarten Teich trockenlegt, wenn man dort Grundwasser fördert. Zwar stehen in den niedrig gelegenen Vierteln der Stadt viele Keller im Wasser, weil insgesamt deutlich Grundwasser weniger gezogen wird als früher. Aber lokal kommt es durchaus vor, dass ein Wasserwerk den natürlichen Wasserhaushalt gehörig durcheinander bringt. Das muss nach den geltenden Gesetzen genau untersucht werden.

„Nur knapp ausreichende“ personelle Besetzung

Aber der Bewilligungsprozess für die Wasserwerke dauert und dauert. Umweltstaatssekretär Stefan Tidow, der das Verfahren im Jahre 20 seiner Existenz geerbt hat, schreibt von „nur knapp ausreichender“ personeller Besetzung der zuständigen Stellen, von anderen „Vollzugsaufgaben“, von der „Komplexität der zu bewältigenden Fachfragen“, von nicht vollständigen Unterlagen.

Für die Auswirkungen des Wasserwerkes Tegel soll es im Juni eine Anhörung geben. Die Akten seien 2015 eingereicht worden, so die Wasserbetriebe. Für Spandau steht die offizielle Prüfung darüber an, ob denn nun alle Unterlagen vollständig vorliegen.

„Unbefristete Duldung“ statt Genehmigung

Bis die Stadt Berlin die Bewilligungen offiziell irgendwann am St. Nimmerleinstag ausstellt, arbeiten die meisten Wasserwerke weiter auf Basis einer „unbefristeten Duldung“. Bisher agiert der Landesbetrieb eher aus Goodwill und aus der Einsicht, dass es Sinn macht, Berlins Grundwasserreservoirs nicht zu gefährden. So leiten sie regelmäßig Wasser in die Seenkette in Grunewald. Rund um das Wasserwerk Spandau sanieren sie das Moor. Manchmal haben die Behörden Auflagen erteilt. So verlangten sie mit der Bewilligung des Wasserwerks Kaulsdorf, den Wernersee zu renaturieren und den Wald umzugestalten. Inzwischen verfügen die Wasserbetriebe über Bewilligungen für ihre Werke Kaulsdorf und Wuhlheide sowie für die Anlage im brandenburgischen Stolpe. Dort war die Genehmigung vergangenes Jahr abgelaufen, sagen die Wasserbetriebe. Nach einem Schriftwechsel inklusive fünfseitiger Stellungnahme sei die Verlängerung um weitere 30 Jahre nach einem knappen Jahr erledigt gewesen.