Beinahe-Unglück in Berlin zeigt den Vorteil zweier Airports

Die Bombardier Global 5000 nach dem Beinahe-Unglück am Flughafen Schönefeld. Das Geschehen am Dienstag macht einmal mehr deutlich, wie wertvoll Tegel ist.

Berlin ist offenbar nur knapp einem größerem Unglück entkommen. Unter schwierigen Bedingungen, so Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), gelang es der Crew das Regierungsflugzeug vom Typ Bombardier Global 5000 in Schönefeld zu landen. Beide Tragflächen berührten die Landebahn. Pilot und Co-Pilot konnten Schlimmeres verhindern. So waren „nur“ die Start- und Landebahnen eine Zeit lang blockiert. Der Fall wirft gleich mehrere Fragen auf.

Der Jet vom Typ Global 5000 der Flugbereitschaft der Bundesregierung landet auf dem Flughafen Schönefeld.

Foto: Marcel Russ / dpa

Die Regierungsmaschine war zur Wartung in Berlin. Wie konnte es dazu kommen, dass schon kurz nach dem Start ein Defekt auftreten konnte? Die Flugzeuge der Luftwaffe, die die Regierungsmitglieder durch die Welt bringen, sind veraltet und gelten als extrem anfällig. Immer wieder kommt es zu Pannen, die das politische Spitzenpersonal – von Kanzlerin bis Außenminister – wichtige Termine verpassen lassen. Nun sollen neue Regierungsmaschinen angeschafft werden. Allerdings wird das dauern. Deswegen ist es umso wichtiger, die vorhandenen gut zu warten.

Umleitung nach Tegel: Ein Vorteil, wenn man zwei Flughäfen hat

Aber auch der Flughafenstandort Berlin muss sich Fragen gefallen lassen. In Schönefeld ging über Stunden nichts mehr. Die Maschinen, die im Landeanflug waren, konnten nach Tegel umgeleitet werden. Das ist der Vorteil, wenn man zwei Flughäfen hat.

Doch mit der Eröffnung des BER und der politisch erzwungenen Schließung von Tegel verzichtet Berlin auf eine solche Alternative. Das ist bei dem hohen Flugbetrieb, der mittlerweile abgewickelt werden muss, aus betrieblicher Sicht gesehen eigentlich fahrlässig.

In Zukunft werden also Reisende, die nach Berlin wollten, in Hannover, Hamburg oder Leipzig landen. Genau das haben Kritiker des BER immer vorgebracht. Gehört wurden sie nie. Das Geschehen am Dienstag macht einmal mehr deutlich, wie wertvoll Tegel ist.