Berlin ist schlecht auf eine Konjunkturflaute vorbereitet

Berlin. Der Konjunktur-Motor in der Hauptstadtregion beginnt zu stottern. Der bevorstehende Brexit und drohende Handelskriege trüben auch die bislang gute Laune bei den Firmenlenkern in Berlin und Brandenburg. Zum zweiten Mal in Folge ist der Konjunkturklima­index, der regelmäßig von den Industrie- und Handelskammern in der Region erhoben wird, gefallen. Das Alarmsignal sollte der Politik zu denken geben.

Jahrelang konnten sich vor allem die Landespolitiker in Berlin auf die Stärke der eigenen Wirtschaft verlassen. Die Stadt zog Geschäftsleute und Mitarbeiter aus aller Welt an. Firmen siedelten sich an, schafften Hunderttausende neuer Jobs. Die gute Lage spürte auch der Staat. Weil die Konjunktur brummte, verzeichneten die Finanzsenatoren jedes Jahr Zuwächse bei den Steuereinnahmen. Doch die fetten Jahre könnten vorbei sein – und Berlin hat die Weichen, um auf eine mögliche Eintrübung vorbereitet zu sein, noch nicht gestellt.

Die Wirtschaft beklagt seit Langem, dass der Senat wichtige Themen schleifen lässt: Da wäre die Verwaltungsmodernisierung, die nicht richtig in die Gänge kommt. Ebenso der Wohnungsneubau: Vor allem private Investoren hat das Land verschreckt, weil öffentlich über mögliche Enteignungen spekuliert wird. Wenig hilfreich ist auch das neue Vergabegesetz. Die Wirtschaft fordert zu Recht dringend eine Verschlankung bei den Vorgaben, die Firmen erfüllen müssen, um Aufträge der öffentlichen Hand zu erhalten. Hier könnte der Senat aber rechtzeitig eingreifen. Das Gesetz befindet sich noch in Abstimmung und der Politik sollte daran gelegen sein, die Vorgaben so wirtschaftsfreundlich wie möglich zu gestalten.

Eine Wende in dieser Sache wäre allerdings überraschend. Denn bislang hat der Senat wenig für die Berliner Unternehmen getan. Für die abbremsende Konjunktur ist die Landespolitik deswegen auch ein Stück weit selbst verantwortlich.

Mehr zum Thema:

Aussichten für die Berliner Wirtschaft trüben sich ein