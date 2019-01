Berlin kann sich Behördenirrsinn nicht leisten

Wie dramatisch verfahren das Projekt einer Berliner Verwaltungsreform ist, lässt sich schon an dem vorsichtigen Vokabular ablesen, mit dem sich ein breites gesellschaftliches Bürgerbündnis an die verantwortliche Landespolitik wendet. Man wolle keine „Konfrontation, sondern Kooperation“. Man wolle die Berliner Politik „unterstützen“, ihr „Rückenwind geben“ für die schwierige Aufgabe, Berlins zweistufige Verwaltung endlich wieder auf Kurs zu bringen. Denn die Not ist groß: Längst stellt das Verwaltungschaos für jeden Unternehmer, Sportverein oder Wohlfahrtsverband in Berlin eine teils unüberwindliche Herausforderung, zumindest aber ein ärgerliches Hemmnis dar.

Leider ist die Vorsicht des Bündnisses berechtigt. Denn gute Ideen für eine schnelle Verwaltungsreform gab es in den vergangenen Jahren schon viele. Doch mit schöner Regelmäßigkeit landeten sie auf dem Ablagestapel, weil sowohl im Senat als auch in den Bezirken die Bereitschaft fehlte, grundlegende Strukturveränderungen auch zuzulassen. Damit nun nicht auch die jüngsten Vorschläge der Alt-Kommission – der zwölfköpfigen Expertenkommission unter Führung des ehemaligen Arbeitsagentur-Vorstandes Heinrich Alt – zu Altpapier werden, wollen die Verbände und Vereine es, pädagogisch korrekt, nun mit positiver Verstärkung versuchen. Man will ja schließlich keine Trotzreaktion provozieren und appelliert an die Vernunft, mit dem Hinweis, dass eine gute Verwaltung doch nichts mit Parteipolitik zu tun habe. Ob diese Taktik funktioniert, ist offen.

Das Bündnis jedenfalls gibt sich optimistisch und verweist darauf, dass es durchaus nicht nötig ist, gleich die ganze Berliner Verfassung zu ändern. Auch mit der konsequenten Anwendung bestehender Gesetze lasse sich einiges erreichen, wenn man denn nur wolle und die derzeit gute finanzielle Lage der Stadt nicht ungenutzt verstreichen lasse. Die Initiative will diesen „guten Willen der Politik“ jedenfalls schon gespürt haben.

Das wäre toll, denn bisher dient die Modernisierungsverweigerung der Hauptstadtverwaltung vor allem als schaurig-schönes Smalltalk-Thema. Mit krassen Beispielen für den Berliner Behördenirrsinn lässt sich noch jede Party würzen und auswärtigen Gästen verlässlich ein ungläubiges Kopfschütteln abringen. Besonders unterhaltsam sind Horrorgeschichten wie der vom langen Warten auf die Sterbeurkunde, ohne die man den Mietvertrag des bereits vor Monaten verstorbenen Angehörigen leider nicht kündigen kann. Oder die von der Hochzeitsgesellschaft, die sich in den ICE nach Hannover setzen musste, weil ein Heiratstermin in Pankow einfach nicht zu bekommen war.

Gern genommen auch der Bericht von der Errichtung eines Zebrastreifens. Da sich sieben Verwaltungseinheiten in 18 Verfahrensschritten damit beschäftigen müssen, dauert es in Berlin drei Jahre, bis die weiße Farbe endlich auf den Asphalt kann. Und obwohl Berlin seit Dezember 2016 sogar eine Staatssekretärin eigens für die Aufgabe hat, eine einheitliche IT-Ausstattung in allen Behörden einzuführen, ist diese nicht in Sicht. Traurig nur: Die Geschichten sind keine Märchen, sondern leider allesamt wahr.

Berlin kann es sich nicht länger leisten, auf eine bessere Verwaltung zu warten. Die Stadt sorgt dafür, dass Start-ups, Speditionen oder Handwerksbetriebe Berlin frustriert den Rücken kehren, weil Behördenvorgänge unendlich zeitaufwendig sind und dadurch enorme Kosten verursachen. Die Vorschläge für schnelle Abhilfe liegen auf dem Tisch. Umsetzen, bitte!

