Echter Gewinn für Bahnpendler

Endlich mal ein richtig großer Schritt nach vorn: Um rund ein Drittel wird das Angebot im Schienenpersonenverkehr in Berlin und Brandenburg wachsen. So sieht es der Milliarden-Auftrag vor, den die beiden Landesregierungen an die Deutsche Bahn und die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) im Ergebnis der Neuausschreibung von 17 Bahnlinien vergeben haben. Der Wermutstropfen: Das spürbare Plus an Zügen und Sitzplätzen wird es erst ab Dezember 2022 geben.

Doch die für eine solche Angebotserweiterung notwendigen Kapazitäten kommen halt nicht über Nacht. Anders als etwa beim Autokauf gibt es neue Züge nicht von der Stange. Sie müssen erst entwickelt, gebaut und oft auch noch zugelassen werden. Das kann bis zu vier Jahre dauern. Auch neue Lokführer sind aktuell so gut wie nicht zu bekommen. Allein 100 benötigt jetzt die Odeg zusätzlich. Die müssen erst ausgebildet und dann auch in der Region gehalten werden. Obwohl Lokführer für viele Kinder noch immer ein Traumberuf ist: Später gehören die Jobs, die mit Schichtdienst und viel Abwesenheit von Zuhause verbunden sind, für viele nicht mehr zu den Favoriten. Die Eisenbahnen müssen inzwischen viel mehr als noch vor Jahren anbieten, um geeigneten Nachwuchs zu bekommen.

Doch inzwischen sind die Länder bereit, für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs deutlich tiefer in die Tasche zu greifen. Doch nur mit mehr Geld lässt nicht alles regeln. Benötigt werden auch mutige Entscheidungen, um Engpässe in der Infrastruktur zu beseitigen. Dazu gehört der Ausbau der Strecken von Berlin nach Potsdam oder Nauen, auf denen nicht genug Gleise für noch mehr Zugverkehr zur Verfügung stehen. Die Länder haben mit dem Verkehrsverbund und der Bahn vor mehr als einem Jahr das Infrastrukturprogramm i2030 gestartet. Herausgekommen ist bislang lediglich eine Vereinbarung für die Wiederbelebung der Heidekrautbahn. Das ist einfach zu wenig.

