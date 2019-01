BVG-Probleme jetzt angehen

Die BVG-Chefin zum Rapport. So tönte es aus der Reihen der SPD am Wochenende. Die durch Umfragetiefs arg gebeutelten Sozialdemokraten wollten endlich mal zeigen, dass sie sich der Alltagssorgen der Berliner sehr wohl bewusst sind. Und zu denen gehört eben auch der wachsende Ärger über immer mehr Ausfälle, Verspätungen und Servicemängel im öffentlichen Nahverkehr.

Die vorab kräftig gerügte BVG-Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta hat jetzt den Spieß allerdings umgedreht. Am Dienstag legte sie den Abgeordneten der SPD, aber auch der Grünen ein mit langen Zahlenkolonnen gespicktes Papier vor. Im Kern bestätigte die Analyse das, was viele Berliner täglich im wahrsten Wortsinne erfahren: Die landeseigenen Verkehrsbetriebe sind in den vergangenen 20 Jahren komplett auf Verschleiß gefahren worden. Erst wurde gespart, bis es quietscht. Und als es in der Stadt mit den Einwohnerzahlen wieder aufwärtsging, wurden zwar bei der BVG regelmäßig mehr Leistungen bestellt – ohne allerdings die Ressourcen der BVG, also das Personal, die Fahrzeuge und die Werkstattkapazitäten gleichermaßen mitwachsen zu lassen.

Rot-Rot-Grün kann nun beweisen, dass die Koalition die Probleme des landeseigenen Unternehmens endlich ernsthaft angehen will. Dazu gehört, die Großbestellung neuer U-Bahnzüge und Straßenbahnen zügig zu starten. Noch wichtiger ist, dass der Senat endlich Probleme abräumt, die in seiner ureigenen Verantwortung liegen. Fehlende Busspuren gehören genauso dazu wie defekte Ampelschaltungen. Dringend nötig sind zudem Entscheidungen zum Ausbau und zur Modernisierung des U-Bahn-Netzes. Vor 90 Jahren gab es bei der Berliner SPD den Visionär Ernst Reuter, der nicht nur den Anstoß für die Gründung der BVG gab, sondern auch für einen bis dahin einmaligen Ausbau des Nahverkehrsnetzes in der Stadt. Einen solchen Politiker könnte Berlin jetzt wahrlich gut gebrauchen.

