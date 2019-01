Einsatz gegen Obdachlose: Das haarsträubende Twitter-Gericht

Noch weiß niemand, wie genau der Einsatz im Ulap-Park an der Clara-Jaschke-Straße in Mitte ablief.

Berlin. Ja, das Video sieht rabiat aus. Eine Polizistin zieht einer obdachlosen Frau von hinten ein weißes Tuch über den Kopf. Die Frau wird abgeführt. Eine Passantin filmt die Aktion und schickt das Video der Tageszeitung "taz".

Das Ganze passierte, als vor einigen Tagen ein Obdachlosencamp in Mitte geräumt wurde. Der Video-Schnipsel zeigt nicht den ganzen Einsatz, sondern nur einige Momente, die dramatisch wirken: Neun Polizisten umringen die Frau, das Tuch über den Kopf, die Festnahme. Noch weiß niemand, wie genau der Einsatz ablief.

Räumung eines Obdachlosen-Camps in Mitte

Vielleicht haben die Polizisten wirklich Fehler gemacht. Die Polizei hat den Einsatz des – so heißt das im Beamtendeutsch – „Spucktuches“ damit begründet, dass die Frau die Beamten bespuckt hätte, getreten. Außerdem habe sie starken Läusebefall gehabt. Da sei ein solches Vorgehen nicht unüblich. Der Fall soll nun gründlich untersucht werden. Aber ob üblich oder nicht: Darum geht es schon längst nicht mehr.

Bezeichnend für die kaputte Diskussionskultur

Denn was nach der Veröffentlichung des Videos passierte, ist bezeichnend für die kaputte Diskussionskultur in der digitalen Gesellschaft. Und dafür, wie viel Schaden das dauerhafte Drängen nach Aufmerksamkeit, die Dauererregung in den sozialen Medien auch außerhalb der Netzwelt, anrichten kann. Gehört wird nur, wer den härtesten Vergleich bringt, den schärfsten Ton wählt. Das wissen auch Politiker. Und lassen sich zunehmend davon treiben.

Sekunden nachdem das Video am Freitag online ging, hatten dutzende Nutzer den erstbesten Gedanken schon in die Tastatur gehämmert: die Polizei, der Aggressor. Eine dankbare Position, mit der man sich – auch als Politiker – in Berlin viel Beifall abholen kann. So twitterte die SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl: "Obdachlose Menschen unter Gewaltanwendung aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, hilft niemandem - schon gar nicht den Betroffenen.“

Der Innenexperte der Linkspartei, Niklas Schrader, bezeichnete das Vorgehen der Polizei als entwürdigend. Das Video erinnere ihn an Guantanamo. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bezeichnete das Vorgehen auf Twitter als „unerträglich“. Andere Nutzer beschrieben den Einsatz der Beamten als „faschistisch“ oder sprachen von Deutschland als „asozialem Polizeistaat“. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch kaum jemand gelesen, wie die Polizei den Einsatz begründet.

Jetzt könnte man sagen: So funktionieren soziale Medien eben. So schnell die Erregung kommt, vergeht sie auch wieder. Wenn sich allerdings Politiker in die Diskussion einschalten, gelten andere Regeln. Sie haben einerseits eine Vorbildfunktion – auch sprachlich. Andererseits holen sie Netzdebatten auch in die Wirklichkeit derer, die keine Netzbürger sind.

Wenn sich Abgeordnete, Senatoren oder Staatsekretäre äußern, hat das Gewicht, auch wenn es nur ein Tweet ist. Ihre Meinung wird in Zeitungen abgedruckt, die Tweets werden im Fernsehen versendet. Und man wundert sich dann immer: Am Telefon oder im Parlament klingen die Meisten immer recht wohlerzogen. Wo kommen denn plötzlich die Schimpfworte her, die Superlative, die haarsträubenden Vergleiche?

Als Polizist muss man sich häufiger vorkommen wie ein Aussätziger

Gerade als Polizist muss man sich in Berlin häufiger vorkommen wie ein Aussätziger. Was muss das für ein Gefühl sein, jeden Tag das Elend wegräumen zu müssen, dass die Politik nicht in der Lage ist zu beseitigen, abends den Fernseher anzumachen oder das Smartphone in die Hand zu nehmen und zu lesen, man sei menschenverachtend. Nicht von irgendjemandem, sondern von der Regierungskoalition: von Politikern, die das Land Berlin vertreten. Ohne die Chance, dazu Stellung nehmen zu können.

Man darf von Politikern mehr erwarten. Man darf erwarten, dass sie abwägen und dass sie differenzieren. Man darf erwarten, dass sie sich erstmal umfassend informieren, bevor sie ihre Meinung in die Welt setzen. Man darf erwarten, dass sie fair mit denen umgehen, die auf der Straße den Kopf für uns hinhalten.

Dass Politiker die Polizei kritisch beobachten und dort einschreiten, wo Polizisten Grenzen überschreiten, ist wichtig. Man muss abwarten, ob bei der Räumung der Obdachlosen solche Grenzen überschritten wurden. Klar ist, dass das kein Twitter-Gericht entscheiden wird.

Für Politiker gelten besondere Maßstäbe – gerade im Internet. Wenn ich ihnen einen Ratschlag geben dürfte, wäre das: Schreiben Sie nichts, was Sie nicht auch auf einem Podium sagen würden, in dessen Publikum Ihre Parteivorsitzende und die eigene Mutter sitzen. Schreiben Sie mal „Wir prüfen das“, statt sofort zu richten. Das würde unserer Debattenkultur gut tun.

Mehr zum Thema:

Berlins Polizei setzt Spuckschutz bei Festnahme ein