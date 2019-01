Das angekündigte Böllerverbot ist das richtige Zeichen

Innensenator Geisel will zu Silvester Feuerwerk an besonders betroffenen Plätzen verbieten - ein richtiger Schritt, meint Jens Anker.

Berlin. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will zu Silvester Feuerwerk an besonders betroffenen Plätzen verbieten. Neben der zentralen Silvesterparty an der Straße des 17. Juni, wo das Knallern ohnehin verboten ist, soll es künftig zunächst auch in der Schöneberger Pallas-/Ecke Potsdamer Straße und am Neuköllner Hermannplatz verboten werden. Zwar handelt es sich hier nicht um die einzigen Schwerpunkte übertriebener Böllerei, aber zum vergangenen Jahreswechsel gab es dort geradezu bürgerkriegsähnliche Zustände.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass es nichts bringt, an die Vernunft der Silvesterfeiernden zu appellieren. Raketenabschüsse auf Polizisten und im Rettungseinsatz befindliche Feuerwehrleute sind das traurige Ergebnis einer Abwärtsspirale. Was einmal als Begrüßung des neuen Jahres für die ganze Familie begann, hat sich an manchen Orten zu einer Böllerorgie verschiedener Gruppen entwickelt. Aber wenn die Gesundheit Unbeteiligter gefährdet ist, kann es so nicht weitergehen.

Es ist auch richtig, das Verbot zunächst an zwei Orten zu testen, um so wichtige Erkenntnisse für die Zukunft zu sammeln: Verlagert sich das Böllern nur auf andere Straßenzüge oder zeigt es tatsächlich Wirkung? Es brächte nichts, das Böllern flächendeckend zu untersagen – wenn es sich nicht kontrollieren ließe. Angesichts von schon jetzt 1400 Polizisten, die an Silvester im Einsatz sind, lassen sich die Zahlen nicht beliebig nach oben schrauben. Auch Polizisten haben ein Recht auf eine Silvesterfeier mit der Familie.

Es ist aber auch ein Angebot an die Feiernden, dort, wo die Silvesterknallerei eskalierte, rigoros einzuschreiten – und da, wo es in erträglichem Maß abläuft, weiter zu erlauben. Die Botschaft lautet: Feiern? Sehr gern. Randalieren? Auf keinen Fall!

Mehr zum Thema:

Jugendliche werfen gezielt Böller auf Polizisten

Halloween an der Pallasstraße: "Es hätte Tote geben können"

Silvester 2018 in Berlin: Feuerwehr und Polizei angegriffen

Silvester - Am gefährlichsten ist es an der Pallasstraße