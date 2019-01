Kampf dem Müll: Wir müssen anders leben und wirtschaften

Die schockierenden Bilder vom Plastikabfall, der in riesigen Teppichen in den Ozeanen schwappt, haben wir ja nun alle gesehen. An fast jedem Strand der Welt wird sichtbar, wie wir Menschen unsere Umgebung inzwischen vermüllt haben. Das muss aufhören. Politik und Wirtschaft sind gefordert – aber jeder kann und sollte mithelfen: Müll vermeiden, trennen und recyceln, dieser Dreiklang muss sich auch in Berlin noch viel stärker durchsetzen.

Jeder Bürger der Stadt erzeugt pro Woche 4,3 Kilogramm Restmüll. Das Ziel des gerade debattierten Abfallwirtschaftskonzept ist, davon in den nächsten Jahren ein Kilogramm einzusparen. Das sollte machbar sein, andere sind viel ambitionierter. Die graue Restmülltonne ist zu drei Vierteln voll mit Stoffen, die dort nicht reingehören, von Kartoffelschalen bis zur Plastikpackung.

Die Stadt hat auch kaum eine andere Wahl, als weniger Müll zu produzieren. Noch wird eine Menge unseres Abfalls aus der grauen Tonne nach einer Vorbehandlung in Braunkohlekraftwerken mitverbrannt. Dieser Weg ist spätestens mit dem Kohleausstieg versperrt. Und über die Kapazitäten der Müllverbrennungsanlage liefern sich BSR und Senatsumweltverwaltung bereits jetzt einen veritablen Streit.

Das Recycling von Plastik funktioniert nicht

Aber der Hausmüll ist kaum das ganz große Problem. Schlimmer ist, dass das versprochene Recycling von Plastik nicht funktioniert, auch weil die Industrie munter verschiedene Kunststoffe zusammen mischt und die Sortieranlagen damit überfordert. Also verschiffen wir Hunderttausende Tonnen Plastikmüll nach Asien – wer weiß, was dort damit geschieht.

Die Liste ließe sich verlängern. So sollen die Bauschuttdeponien in Brandenburg in wenigen Jahren voll sein. Es geht also um weit mehr als um Berlins Hausmüll. Für moderne Gesellschaften muss es ein prioritäres Ziel sein, unser Leben und Wirtschaften tatsächlich in nachhaltigen Kreisläufen zu organisieren.