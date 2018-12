Berlin ist nie fertig

Berlin. Spätestens am 9. November werden wir Bilanz ziehen: Dann nämlich jährt sich im kommenden Jahr der Mauerfall zum 30. Mal. Spätestens dann werden wir uns fragen, was so alles gelungen ist in Berlin im Jahr 2019, vor allem aber in den letzten 30 Jahren.

Ist zusammengewachsen, was zusammengehört, wie es Willy Brandt in jenen November­tagen 1989 gesagt hat, als die Mauer zwischen Ost und West endlich gefallen war? Oder dauert es doch länger als 30 Jahre, bis wir aufhören von „Ossis“ und „Wessis“ zu reden, bis wir uns über unsere unterschiedlichen Prägungen und Sozialisationen eher freuen als kopfschüttelnd abwenden? Vielleicht war es ja auch ein Trugschluss, dass wir 1989 glaubten, nun werden wir alle eins und uns ganz ähnlich, egal wo wir in Deutschland aufgewachsen sind und leben. Ich jedenfalls freue mich auf die Debatten rund um den historischen Jahrestag, auf unsere ganz besondere Berlin-Bilanz.

Das Jahr 2019, das wird aber nicht nur wegen des Jahrestages zum Mauerfall ein besonderes werden. Es wird für uns in Berlin auch eine große Herausforderung, denn Berlin ist, so erleben wir es seit dem Mauerfall in jedem Jahr wieder, nie fertig. Nach 1989, da drehten sich viele Baukräne in Berlin, die Fotos vom Potsdamer Platz, wo auf dem ehemaligen Mauerstreifen und der riesigen Brache ein neuer Teil der Stadt entstand, waren das Symbol für das neue Berlin. Doch so ging es viele Jahre weiter – auch nach dem Umzug von Bundesregierung und Bundestag.

Die zwischenzeitliche Depression, als der Zugzug in die Stadt nahezu stagnierte, als der Senat sogar Wohnungen in den Ost-Berliner Plattenbauvierteln zurückbauen ließ, als Schulgebäude aufgegeben wurden, sind längst vorbei. Berlin wächst und wächst und wächst – jedes Jahr kommen rund 40.000 Menschen neu hinzu. Alle zwölf Bezirke werden zu immer größeren Großstädten, allein Pankow hat inzwischen über 400.000 Einwohner. Wie viele Einwohner verträgt eigentlich ein jeder Bezirk? Fast ist man geneigt zu fragen: Braucht Berlin nicht einen 13. Bezirk?

Nun, diese Frage wird der Senat im neuen Jahr wohl nicht beantworten. Die rot-rot-grüne Koalition, die seit gut zwei Jahren gemeinsam in Berlin regiert, ist in dieser Zeit nicht durch Visionen für Berlin aufgefallen – und muss noch so viele Probleme lösen, dass man von ihr zu einer solchen Idee keine Antwort erwarten darf. Das dringendste Problem sind die fehlenden Wohnungen, die selbst gesetzten Ziele beim Wohnungsneubau verfehlt Rot-Rot-Grün bislang deutlich.

Auch bei der Schulsanierung ist es in den vergangenen zwei Jahren nicht so vorangegangen, wie der Senat versprochen hat. Der Verkehr hat sich zu einem weiteren großen Problem entwickelt. Haben wir in der Vergangenheit nur von der S-Bahn-Krise gesprochen, so ist jetzt auch bei den Berliner Verkehrs­betrieben (BVG) die Not groß – mit Zugausfällen und vielen Verspätungen, überfüllten Wagen und veraltetem Material. Auf den Straßen drohen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge – mit allen Konsequenzen für die umliegenden Wohngebiete.

Und weil zum Verkehr auch das Fliegen zählt, ist 2019 dann wieder so etwas wie ein Schicksalsjahr für den BER: Im kommenden Jahr muss der Flughafenchef sagen, ob alle Vorarbeiten und Brandschutzauflagen so erfüllt sind, dass der BER dann ein Jahr später in Betrieb gehen kann. Sind sie das nicht, würde sich auch die BER-Eröffnung erneut verschieben.

Spätestens im November werden wir das wissen. Und spätestens dann werden wir zurückblicken auf die 30 Jahre, die Berlin wiedervereint ist. Und vorausblicken auf das, was kommt.

Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2019.