Berlin. Wölfe eignen sich nicht, das neueste Heiligtum von Naturschützern zu werden. Wölfe sind keine Kuscheltiere, es sind Raubtiere. Und doch wird ihre Rückkehr von Umweltschützern zu einer tierischen Heldensaga stilisiert.

So gilt schnell als Angstmacher und Populist, wer dem Wolf an den Kragen will – wie etwa Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Dabei sind die Ängste der Menschen in Wolfsgebieten nachvollziehbar. Das zeigt das Beispiel Brandenburg: Seit der Rückkehr des Wolfes nach Brandenburg im Jahr 2007 kam es bis 2015 jährlich zu rund 17 Angriffen auf Nutztiere. Und im Jahr 2016 lag die Zahl der Wolfsangriffe schon bei 90, im Jahr 2017 dann bei 115. Dieses Jahr wurden allein 221 Schafe von Brandenburger Wölfen gerissen. Immer häufiger also kommen sich Mensch und Tier in die Quere. Vor allem, weil die Zahl der Wölfe hierzulande rasant wächst: Sie steigt jedes Jahr um satte 30 Prozent.

Das führt dazu, dass Hunderte Bauern und Tierhalter bereits auf die Straße gingen, um „wolfsfreie Zonen“ zu fordern. Eine unsinnige Forderung, weil die riesigen Reviere der Wölfe kaum eingrenzbar sind, will man das Tier nicht wieder komplett ausrotten. Sie zeigt aber eins: Die Nerven liegen blank bei den Betroffenen. Was also spricht dagegen, eine jährliche Abschussquote zu definieren, die deutlich unter dem Wachstum der Population liegt?

In der vom Menschen kultivierten Umwelt hat Artenschutz immer mit menschlichen Eingriffen zu tun. Man schießt ja auch Wildschweine, die Gärten umwühlen, und Rehe, die junge Bäume anfressen. Wir sollten lockerer mit dem Wolf umgehen. Er ist heute in den allermeisten Fällen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit, aber eben auch kein neues Nationalheiligtum zum Schmusen. Mehr Realismus würde helfen, den Spagat zwischen dem langfristigen Artenschutz und den Sorgen der Betroffenen zu schaffen.

