Touristen leisten einen kleinen Beitrag

Kaum ein Berliner wird sich darüber beschweren, dass auch im kommenden Jahr die Ticketpreise für Bus und Bahn stabil bleiben. Zum zweiten Mal in Folge verzichtet der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg auf eine Preiserhöhung. Angesichts teils kräftiger Mietsteigerungen sowie Preiserhöhungen bei Strom und Erdgas bleiben die Berliner also wenigstens in diesem Lebensbereich von höheren Zahlungen verschont.

Besucher der Stadt werden im nächsten Jahr dagegen tiefer in die Tasche greifen müssen, zumindest wenn sie die speziell für sie angebotenen Tickets wie die „Berlin WelcomeCard“ nutzen wollen. Der Anstieg fällt allerdings sehr maßvoll aus: Die Tickets verteuern sich zwischen zehn Cent und maximal 1,60 Euro. Die Touristen werden damit einen kleinen Beitrag dafür leisten, damit das international zwar vielfach gelobte, inzwischen aber häufig an der Kapazitätsgrenze arbeitende Berliner Nahverkehrssystem leistungsfähig bleibt. Denn die Verkehrsanbieter, allen voran die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), benötigen zusätzliches Geld: für den Erhalt der oft maroden Infrastruktur, für den Kauf dringend benötigter neuer U-Bahn-Wagen und nicht zu­letzt für die Bezahlung ihrer Mitarbeiter.

Erst im Dezember konnte die Gewerkschaft EVG – unter anderem mithilfe eines bundesweiten Warnstreiks – Entgelterhöhungen von 6,1 Prozent für die Eisenbahner erkämpfen. Das wird sich auch auf die Kostenstruktur der Berliner S-Bahn auswirken. Bei der BVG stehen im Januar die nächsten Tarifverhandlungen an. Kaum zu vermuten, dass Verdi da zurückhaltender agieren wird.

Ein höherer Kostenbeitrag der Berlin-Touristen dürfte also bei BVG und S-Bahn mehr als willkommen sein. Zumal eine Drei-Tages-Karte für Berlin für 29 Euro im Vergleich zu anderen Metropolen noch immer eine tolles Angebot ist. Ein Drei-Tages-Pass inklusive Nahverkehrsnutzung in London kostet zum Beispiel 144 britische Pfund, umgerechnet sind das fast 160 Euro.

