Die Polizei steckt im Berlin-Dilemma

Wer in der deutschen Hauptstadt leben will, muss sich das inzwischen auch leisten können. Wohnraum wird immer teurer und ist schwer zu finden. Das merken besonders auch Polizeianwärter, die mit ihrem Sold keine Wohnungen mehr bekommen. Damit geht es angehenden Polizisten wie Auszubildenden in anderen Berufen. Unternehmen und Behörden müssen die desaströse Berliner Wohn- und Baupolitik ausbaden. Denn wer überhaupt noch junge und gut ausgebildete Fachkräfte in die Hauptstadt locken will, muss neben Gehalt oder Sold mit weiteren Faktoren, wie günstigem Wohnraum, punkten können.

Warum das so ist, zeigen ganz einfache Rechenbeispiele. Ledige Polizeischüler des mittleren Dienstes bekommen in Berlin etwa 1100 Euro brutto. Von Wohnungen in der Innenstadt brauchen diese Schüler gar nicht zu träumen. Diese könnten sie sich gar nicht leisten. Im angesagten Friedrichshain-Kreuzberg kostet eine normale 75-Quadratmeter-Wohnung im Durchschnitt etwa 1100 Euro warm im Monat. Im weniger nachgefragten Spandau, dafür aber in der Nähe der Akademie, liegt die Miete einer solchen Wohnung im Schnitt bei ungefähr 800 Euro.

Auch wenn sich kein Schüler eine 75 Quadratmeter große Wohnung allein leisten würde, zeigen diese Durchschnittswerte, dass das Wohnen in Berlin teuer ist und Berufsanfänger vor Probleme stellt.

Es ist richtig, wenn die Polizeiführung hier gegensteuert. Denn macht sie es nicht, findet sie keine Bewerber mehr. Schon jetzt sind Beispiele bekannt, in denen Anwärter aus anderen Bundesländern im eigenen Auto geschlafen haben, weil sie keine Wohnung gefunden haben. Die Ankündigung der Polizei, in den Wohnungsmarkt eingreifen zu wollen, ist gleichzeitig ein Armutszeugnis für die Berliner Bau- und Wohnungspolitik, die ideenlos und ohne Impulse dahindümpelt. Berlin, besonders beliebt bei jungen Leuten, bringt sich so um seine eigene Zukunft.