Kauf des Pallasseums ist teure Symbolpolitik

Der Berliner Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Scheel von den Linken, verkündet am Donnerstag freudig, dass es mit der Rekommunalisierung des Pallasseums gelungen sei, einen großen Wohnkomplex für den landeseigenen Bestand zu sichern. Der Erwerb des einst als Sozialpalast verrufenen Betonungetüms an der Pallasstraße in Schöneberg sei ein „Symbol für die neue Politik Berlins“. Gern würde man in seinen Jubel über die dem finsteren kapitalistischen Spekulationsmarkt entzogenen 500 Wohnungen einstimmen.

Allerdings verrät der Staatssekretär nicht, was die landeseigene Gewobag für diese Wohnungen zahlen musste und worin die Gefahr für die Mieter dort eigentlich genau bestand. Als sicher darf jedoch gelten, dass mindestens ein hoher zweistelliger Millionenbetrag für diese „Rettungsaktion“ anzusetzen ist.

Teurer Rückkauf alter Bestände

Tatsächlich wachsen die Bestände der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften derzeit vor allem durch Einkäufe am Berliner Immobilienmarkt. Dabei werden auch Bestände teuer zurückgekauft, die dem Land schon einmal gehörten. Das schafft zwar keine neuen Wohnungen, räumt der Senat ein, wirke aber angeblich stabilisierend und preisdämpfend auf die Mietenentwicklung. Der Beweis für diese These steht angesichts stetig steigender Mieten allerdings aus. Was der Senat unterschlägt: Mit seiner Nachfrage nach Wohnbesitz sorgt er selbst mit dafür, dass die Kaufpreise für Wohnungen immer höher klettern.

Geld, das dann etwa beim Neubau fehlt. Und den Senat weiter unter Druck setzt, denn durch solche „Symbolkäufe“ erweckt er bei den Mietern der rund 1,6 Millionen Wohnungen privater Eigentümer den Eindruck, nur bei den landeseigenen Unternehmen sei das Wohnen sicher. Damit schürt er Panik unter den Mietern und die Erwartungshaltung, Berlin möge doch bitte auch die eigene Wohnanlage kaufen. Eine teure Symbolpolitik, bei der letztlich nicht nur der Steuerzahler draufzahlt.