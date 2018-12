Nun bleibt für Hakan Tas nur der Rücktritt

Jeder macht Fehler, aber nicht jeder arbeitet in herausragender Position im Abgeordnetenhaus, sagt Alexander Dinger

Berlin. Linken-Politiker Hakan Tas ist betrunken Auto gefahren, hat einen Unfall gebaut und ist dabei erwischt worden. Wer den erheblichen Schaden an dem Wagen des Politikers sieht und in Betracht zieht, dass Tas so noch drei Kilometer durch die Hauptstadt gefahren ist, kann von Glück reden, dass niemand verletzt wurde. Hakan Tas, der ein geachteter und geschätzter Innenpolitiker ist, sollte seine Ämter nicht nur ruhen lassen, sondern zurücktreten. Auch, weil er eine moralische Instanz ist.

Direkt neben der Laterne, gegen die Tas mit seinem Mercedes prallte, verläuft der Radweg. Es hätte also leicht viel Schlimmeres als Blechschaden passieren können. Die erste Reaktion von Tas, seine Ämter Ruhen zu lassen und die Aufhebung seiner Immunität anzubieten, ist vorbildlich – aber auch selbstverständlich. Gerade die Worte des Innenpolitikers Tas haben im Berliner Abgeordnetenhaus Gewicht. Tas wird nicht von allen geliebt, aber geachtet.

Klar, jeder macht Fehler. Aber nicht jeder arbeitet in herausragender Position im Abgeordnetenhaus. Das ist das selbst gewählte los von Politikern. Und gerade die Rot-Rot-Grüne Berliner Regierungskoalition will weniger Autoverkehr in der Stadt und mehr Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel fördern. Dazu passt es nicht, dass einer ihrer prominentesten Vertreter angetrunken im neuen Mercedes durch die Innenstadt eiert. Tas hätte ohne Weiteres ein Taxi rufen oder U- und S-Bahnen nutzen können. Hat er aber nicht. Nun muss er die Konsequenzen tragen.

Ein Beispiel kann sich Tas an dem ehemaligen Neuköllner Schulstadtrat Jan-Christopher Rämer nehmen. Der war vor einem Jahr betrunken am Steuer ertappt worden. Obwohl der SPD-Politiker keinen Unfall gebaut hatte, zog der persönliche Konsequenzen und bat die damalige Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) um seine Entlassung, die dem Wunsch nachkam.

Mehr zum Thema:

Linken-Politiker Hakan Tas bei Alkoholfahrt erwischt

Katina Schubert wieder Berliner Linke-Vorsitzende