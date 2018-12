Ein Hoffnungsschimmer für Air-Berlin-Kunden

Berlin. Gehören Sie auch zu den Gläubigern von Air Berlin? Etwa weil Sie Tickets für Flüge bezahlt haben, die dann nicht geflogen wurden. Oder weil Sie bei Flügen zuvor fleißig Bonusmeilen gesammelt haben, die mit der Insolvenz der Airline nicht mehr eingelöst werden konnten. Dann dürfen Sie hoffen.

Nach langer Prüfung hat Lucas Flöther, Insolvenzverwalter von Air Berlin, jetzt Klage gegen Etihad Airways eingereicht. Er fordert bis zu zwei Milliarden Euro Schadensersatz von der Golf-Airline, die 2011 bei Air Berlin als Hauptaktionär eingestiegen war und die schon damals kriselnde deutsche Fluggesellschaft dann mit frischem Geld versorgte. Nicht ganz uneigennützig. Denn mit Air Berlin bekamen die Eigentümer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Zutritt in den lukrativen, aber abgeschotteten europäischen Luftverkehrsmarkt. Zum anderen funktionierten sie Air Berlin in einen Zubringer zum Etihad-Drehkreuz Abu Dhabi um, über das es fortan in die Urlaubsgebiete nach Thailand, Sri Lanka oder Indien ging.

Beide Entscheidungen haben Air Berlin wirtschaftlich nicht gerettet. Im Gegenteil, die Lage wurde immer prekärer. Doch im Sommer 2017, als der stark gesunkene Ölpreis auch in den Emiraten für Alarmstimmung sorgte, drehte Etihad entgegen einer vorher gegebenen Zusage den Geldhahn plötzlich zu. Der weitere Verlauf ist bekannt: Zwar verhinderte die Bundesregierung mit einem Notkredit ein sofortiges Aus von Air Berlin, doch am 27. Oktober landete die letzte Maschine der lange Zeit beliebten Fluggesellschaft.

Der Auftrag von Insolvenzverwalter Flöther ist es, alles zu tun, um Ansprüche der Gläubiger zu befriedigen. Ob bei einem möglichen Erfolg Flöthers vor dem Berliner Landgericht tatsächlich auch Mitarbeiter und Kunden von Air Berlin Geld sehen werden, muss sich noch zeigen. Denn sie stehen ganz am Ende der Schlange der 1,3 Millionen Gläubiger. Aber die Hoffnung darauf ist jetzt ein klein wenig größer geworden.

