Kita in Charlottenburg: Die Krux mit der Obergrenze

Auf den ersten Blick scheint der Fall eindeutig: Eine Kita in Charlottenburg will Eltern zwingen, in einen Förderverein einzutreten, um so Zusatzleistungen bieten zu können. Die Kita ist bilingual, deutsch-spanisch. Auch sonst hat man viel vor mit den Kindern: Es gibt Musikbetonung, Wert auf Vorschule, viele Ausflüge und sogar Yoga – Traum aller bildungshungrigen Eltern.

Bislang hatten die Eltern 120 Euro monatlich zusätzlich für dieses Angebot gezahlt. Die Kita ist ja umsonst, da ist das für viele drin. Aber eben nicht für alle. Darum sorgt die Senatsbildungsverwaltung seit August dafür, dass diese Zusatzbeiträge gedeckelt sind. 90 Euro maximal, da liegt die Obergrenze. Davon bleiben allerdings nur 60 Euro für die Pädagogik, denn 30 Euro sind vom Senat fest für Essen eingeplant. Für die Kita in Charlottenburg ist das eine empfindliche Geldeinbuße. Also gründete man flugs einen Förderverein für die Eltern und forderte sie auf, dort einzutreten, um monatlich 120 Euro zu spenden. Wer nicht mitzieht, kriegt Schlimmes zu hören. Man droht den Eltern schriftlich: All die schönen Zusatzleistungen, Eure Kinder kriegen ab jetzt nix davon!

Der Brief liest sich hartherzig. Aber es klingt auch Verzweiflung durch. Wie soll man eine gute, anspruchsvolle Kita­arbeit machen bei dieser Obergrenze? Natürlich kann man den Eltern sagen: Was ihr wollt, ist doch überdreht. Wer braucht schon Kinder-Yoga? Mag sein. Aber es ist das Recht der Eltern zu entscheiden, was sie für ihre Kinder möchten – und der Senat muss ihnen diese Freiheit lassen. Was nun droht, sind Privatkitas, die 1000 Euro und mehr kosten. Die Reichen können sich das leisten. Aber nicht der Mittelstand. Für den sind 120 Euro machbar, aber viel mehr nicht. Die politisch gewollte Obergrenze, sie macht die Kitawelt nicht sozial durchlässiger. Sondern sie nivelliert die Kitalandschaft. Einheitsbrei. Wie trostlos!

