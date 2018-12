Cheblis und Pops Reaktionen auf Palmer regen mich auf

Berlin. Ich spreche jetzt mal als Berliner, als Kiez-Bewohner, als Anwohner: Ich ärgere mich über die Reaktionen aus der Berliner Politik auf Boris Palmer. Tübingens Oberbürgermeister hat Missstände kritisiert, die offenkundig sind. Ich sehe die Probleme zum Beispiel am U-Bahnhof Warschauer Straße jeden Tag, es ist mein Weg zur Arbeit. Schließe ich mein Fahrrad an, stehe ich in menschlichen Ausscheidungen. Es stinkt unglaublich. Kürzlich bekam in dem Bereich ein 21-Jähriger ein Messer in den Rücken, offenbar, weil er es ablehnte, von einem Dealer Drogen zu kaufen. Und ja: Mitunter macht die Ecke Angst. Die Probleme sind seit Jahren bekannt, sie bleiben ungelöst.

Wie schön wäre ein "Wir haben verstanden!" von Politikern in Bezirk und Land. Stattdessen nun dreiste Ansagen an jemanden, der die Realität offen anspricht. Von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) lese ich bei Twitter: "Lieber Boris Palmer, niemand zwingt Dich, nach Berlin zu kommen. Wenn Du Metropole, Vielfalt, Tempo und Lebenslust nicht erträgst, kannst Du woanders die Kehrwoche zelebrieren und Dich als Hilfssheriff blamieren."

Lieber #BorisPalmer, niemand zwingt Dich, nach #Berlin zu kommen. Wenn Du Metropole, Vielfalt, Tempo und Lebenslust nicht erträgst, kannst Du woanders die Kehrwoche zelebrieren und Dich als Hilfssheriff blamieren. — Ramona Pop (@RamonaPop) December 4, 2018

Lebenslust? Die vergeht mir in dieser Stadt zusehends, liebe Frau Pop. Es ist doch so: Hätten wir in Berlin mehr Kehrwoche, mehr Boris Palmer, ich müsste beim Rad anschließen nicht die Luft anhalten, hätte weit weniger Sorge um meine körperliche Unversehrtheit. Hilfssheriff? Sehr gern würde ich es als Friedrichshainer mal erleben, dass meine Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) an der Warschauer Straße eingreift - oder gar an den Drogenumschlagsplätzen Revaler Straße und Görlitzer Park, den ich bei Dunkelheit heute nicht mehr betreten würde. Das Abrutschen solcher Orte im Bezirk beobachte ich seit mehr als zehn Jahren. Es ist immer nur schlimmer geworden. Für mich ist das kein Ausdruck von Lebenslust.

Berlins Regierender Bürgermeister sieht in Palmers Worten einen "Generalangriff auf die Hauptstadt Berlin". Ich fühle mich nicht angegriffen - sondern endlich mal verstanden! Palmer führe "eine ewig gestrige Diskussion, die keinem weiter hilft", meint Müller. An dieser Stelle stimme ich bedingt sogar zu: Die Probleme sind insofern ewiggestrig, als sie in Berlin ja einfach weiterbestehen. Von "ekelerregenden Zuständen" am Bahnhof Warschauer Straße las man zum Beispiel schon im Jahr 2002. Vor 16 Jahren. Wo bleibt das Tempo, liebe Frau Pop?

Auch Sawsan Chebli (SPD) reagierte: "Lieber Herr Palmer, bleiben Sie zu Hause, wenn’s in Berlin so unerträglich ist. Wir Berliner brauchen Sie hier nicht!" Diese Aussagte erinnert mich an Südafrikas einstigen Justizminister Charles Nqakula. Der nannte Kritik an der extremen Kriminalitätsrate im südafrikanischen Parlament einst "unpatriotisch". Die Leute könnten "jammern, bis sie blau im Gesicht werden - oder einfach das Land verlassen". Er ist übrigens nicht mehr Justizminister.

Lieber Herr #Palmer, bleiben Sie zu Hause, wenn’s in #Berlin so unerträglich ist. Wir Berliner brauchen Sie hier nicht! Bin sicher, Sie finden andere Themen, um die gefährliche Sucht nach Aufmerksamkeit zu befriedigen. — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) December 4, 2018

Wenn ich Aussagen wie die von Sawsan Chebli und Ramona Pop lese, beschleicht mich das Gefühl, Berlin und seine Kieze lägen Boris Palmer mehr am Herzen als der eigenen politischen Führung. Ich glaube, er hat verstanden, dass Sicherheit und Wohlstand gesellschaftlich hart errungen wurden - und genau so ernsthaft auch verteidigt werden müssen. Achselzucken und Lebenslust lösen keine Probleme.

Mir fallen noch zwei Sprichwörter ein: "Getroffene Hunde bellen." Und: "Wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd." Zum Hinausreiten aus Berlin. Ich hoffe, die Tübinger wissen, was sie an Palmer haben.

