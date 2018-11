Schöner altern in der Stadt

Für alte Menschen ist Berlin ätzend. Laut, voll, wenig Grün, kurze Ampelphasen, steile Treppen, zu viele Autos. Für alte Menschen ist Berlin aber auch toll. Läden und Restaurants, Bushaltestellen und Bahnstationen in Reichweite, breites Kulturangebot und ein Lebensgefühl, das die Lebensgeister wachhält.

Wie auch immer sich die Stadt für die Einzelnen gerade anfühlen mag: Künftig werden viel mehr Menschen in der Stadt leben, die die Statistiker als „hochaltrig“ bezeichnen, die also über 80 Jahre hinter sich haben. Und selbst in Zeiten, in denen ewig junge 60-Jährige in Clubs tanzen, fidele 70-Jährige auf Berge kraxeln und man auch mit 75 noch die Welt bereist, bildet die 80 eben doch noch eine Grenze, die natürlich atmet. Es gibt zum Glück auch viele fitte 80-Jährige. Gleichwohl steigt in diesem früher als biblisch bezeichneten Alter doch die Wahrscheinlichkeit, gebrechlich oder pflegebedürftig zu werden.

Um fast 70.000 wird die Zahl der Hochaltrigen in Berlin bis 2030 steigen. Die Alten leben auch in der Metropole länger, als es die Statistiker des Senats bisher erwartet haben. Gut so. Aber diese Entwicklung muss Aktivitäten nach sich ziehen. Es kann nicht sein, dass es der Stadt wieder so geht wie am anderen Ende der Alterspyramide. Die Planer haben lange die Zahl der einzuschulenden Kinder unterschätzt – und nun müssen in aller Eile Mobilbauten auf die Schulhöfe gestellt werden.

100 zusätzliche Pflegeheime, so schätzt die Gesundheits- und Pflegeverwaltung, braucht die Stadt bis 2030. Da bisher noch Plätze in Heimen leer stehen, werden die Akteure auf dem Pflegemarkt sich sicher noch eine Weile zurückhalten. Die Stadt darf das nicht. Zehn Jahre sind angesichts der Planungs- und Bauzeiten keine übermäßig lange Frist. Deswegen müssen Flächen reserviert und Projekte angeschoben werden. Wir sollten nicht so tief sinken, dass wir unsere pflegebedürftigen Senioren in Containern unterbringen.

