Berliner Schulen: Jeder gegen jeden

Diskriminierung an Berliner Schulen ist ein Problem, sagt Susanne Leinemann.

Zum ersten Mal gibt es eine konkrete Zahl: 170 Mal wurden im Schuljahr 2016/2017 Diskriminierungen aus Berliner Schulen gemeldet, in 170 Fällen wurden Schüler beschimpft, angegangen oder ausgeschlossen – überwiegend aus rassistischen Gründen. 170 Fälle bei mehr als 300.000 Schülern? Das scheint kaum messbar.

Aber die Dunkelziffer ist hoch. Unvergesslich eine Podiumsdiskussion kurz vor den Sommerferien – im Mai hatte ein Oberstufenzentrum im Berliner Süden eingeladen. Motto der Diskussion: „Miteinander in Toleranz“. Das Podium war gut besetzt, Politik, Stiftungen, Initiativen. Doch als Erstes hatten die Schüler das Wort. Hat jemand von euch schon mal Rassismus, ja Diskriminierung im Schulalltag erlebt?, fragte die Schulsprecherin.

Einer nach dem anderen stand auf und erzählte vor versammelter Mannschaft, die Aula war voll besetzt. Von dem muslimischen Schüler, der seinen russischstämmigen Mitschüler mit den Worten „du Iwan“ vor Schulbeginn verprügelte. Von dem großen Bruder, dessen Familie aus dem arabischen Raum stammt und der ertragen musste, wie sein kleiner Bruder in der Berliner Grundschule täglich zu hören kriegte: „Geh doch zur ISIS.“ Von der jungen Frau, die an ihrer alten Schule jahrelang gemobbt wurde: „Ich war die einzige Biodeutsche in der Klasse“, sagte sie achselzuckend. Vom dunkelhäutigen Schüler, dessen Sportlehrer ihm nach einem Korb im Basketball verächtlich das N-Wort zuraunte.

Jeder gegen jeden. Das war der Eindruck, der an diesem Morgen zurückblieb. Und man merkte den Schülern ihre Verzweiflung an, weil sie so nicht miteinander umgehen wollten. Und suchte nach Lösungen. Denn Berlin ist eine vielfältige, wachsende Großstadt mit vielen Kulturen und Religionen. Wir müssen miteinander auskommen. Dazu braucht es Respekt voreinander. Zeit, dass wir offen darüber reden.

