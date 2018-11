Die BVG hat viele Probleme: Schwarzfahrer sind keines

Eines vorweg: großes Lob an die CDU. Sie macht sich Gedanken um mich und die anderen vier Millionen Fahrgäste, die wir uns täglich in Busse und Bahnen quetschen. Nur leider sind es die falschen Gedanken. Denn es gibt eine Menge Probleme. Und so viel will ich schon mal verraten: Schwarzfahrer sind keines davon.

Die Züge sind zu voll, zu alt, zu kaputt. Es gibt zu wenige davon. Ja, in den öffentlichen Nahverkehr muss investiert werden. Straßenbahnen müssen ausgebaut, U-Bahnlinien verlängert, Flughäfen und Wohnsiedlungen, wie das Märkische Viertel mit 70.000 Bewohnern, müssen angeschlossen werden. Das alles kostet. Aber es wäre gut investiertes Geld. Schranken an 173 U- und 166 S-Bahnhöfen mit x Eingängen zu bauen, wäre heraus­geworfenes Geld. Genau genommen: eine herausgeworfene Milliarde Euro.

So rechnet es die BVG vor. S-Bahnhöfe nicht eingerechnet. Und wofür? Um weniger als drei Prozent der Fahrgäste auszusperren. Denn so wenige erwischen Kontrolleure ohne Fahrschein. In den letzten zehn Jahren waren es nie so wenige.

Ich wohne an einem der berüchtigtsten U-Bahnhöfe Neuköllns. Dort wird getrunken, geprügelt und gedealt. Schranken würden diese Menschen wohl fernhalten. Aber aufhören zu trinken, zu prügeln und zu dealen würden sie wohl nicht. Sie würden es an anderer Stelle machen. Schranken lösen keine Probleme. Sie sperren nur aus. Auch Obdachlose, die sich bei Minusgraden auf dem Bahnsteig aufwärmen. Aus den Augen, aus dem Sinn? Das kann die Partei mit dem C nicht wollen.

