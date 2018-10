Das Weltkulturerbe auf der Museumsinsel ist bedroht

Berlin. Die Probleme sind seit Jahren bekannt: Viele von Berlins Sehenswürdigkeiten werden von Reisebussen förmlich zugeparkt. Alle wollen die Highlights der Hauptstadt sehen – und dabei möglichst wenig zu Fuß laufen. Besonders prekär ist die Situation auf der Museumsinsel. Die Alte Nationalgalerie etwa ist vor lauter Bussen oft kaum noch zu sehen.

Bereits vor zehn Jahren hatte der Senat ein Konzept für den Reisebusverkehr auf der Museumsinsel vorgestellt. Doch wie bei vielen anderen Konzepten ist seither nichts passiert. Die anstehenden Eröffnung des Humboldt Forums vor Augen scheint nun Aktionismus angesagt. Ab November soll gebaut werden: zunächst drei zusätzliche Haltestellen für Reisebusse an der Breiten Straße. Die allerdings direkt vor den Türen der Musikhochschule „Hanns Eisler“. Der Rektor befürchtet bis 1000 Reisende in der Stunde, die dann dort ein- und aussteigen wollen. Und weil dort öffentliche Toiletten fehlen, gleich mal die Hochschule stürmen werden. Ein vernünftiger Unterricht scheint da kaum noch möglich zu sein.

Die Interessengemeinschaft Spreeinsel, in der faktisch alle renommierten Kultureinrichtungen auf und im Umfeld der Museumsinsel vertreten sind, hat den zuständigen Senatsverwaltungen für Bauen und für Verkehr einen von der Technischen Universität (TU) Berlin erarbeitetes Alternativkonzept unterbreitetet. Wie in anderen Metropolen sollen Reisebusse nicht mehr direkt vor den Museen vorfahren, sondern etwa in der nahe gelegenen Karl-Liebknecht-Straße anhalten. Doch alle Vertreter der Interessengemeinschaft beklagen die fehlende Dialogbereitschaft der Behörden, die ihr zehn Jahre lang verschlafenes Konzept nun brachial durchsetzen wollen. Die Zeit ist aber nicht stehen geblieben. Möglicherweise gibt es inzwischen klügere Ideen. Der Senat sollte die Warnung vor einem Bus-Chaos auf der Museumsinsel ernst nehmen. Denn im Extremfall steht der Weltkulturerbe-Status auf dem Spiel.

