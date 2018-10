Krankenhäuser haben es nötig

Auf den ersten Blick klingt es nach einer guten Nachricht: Berlins Krankenhäuser erhalten deutlich höhere Zuschüsse vom Land, ab dem kommenden Jahr steigen die Zuwendungen für Investitionen um jährlich 20 Millionen Euro auf bis zu 200 Millionen Euro an. Auf den zweiten Blick aber birgt – bei allem Lob für den Senat – auch diese Mittel-Aufstockung Schattenseiten. Erstens, weil das Geld immer noch nicht ausreicht; zweitens, weil die Finanzierung zumindest in Teilen auf wackeligen Füßen steht.

Durch die Sparwelle der vergangenen Jahrzehnte haben sich in den Krankenhäusern der Hauptstadt viele notwendige Investitionen aufgestaut. Zudem fallen Jahr für Jahr weitere Ausgaben an. Berechnungen der Krankenhausgesellschaft zufolge bräuchte es pro Jahr mindestens 250 Millionen Euro vom Land, um sämtliche Vorhaben zu finanzieren. Dieses Niveau wird aber noch nicht einmal zum Ende der Legislatur erreicht – und das, obwohl Berlin gerade im Geld schwimmt, bis zum Jahresende wahrscheinlich erneut Überschüsse von weit mehr als zwei Milliarden Euro ausweist und die Zuwendungen folglich größer ausfallen könnten.

Kritisch zu betrachten ist auch die Art der Finanzierung. Ein großer Teil der jährlichen Zuwendungen wird mit Geld aus dem Spezial-Fördertopf Siwana gestemmt, der nur für kurzfristige, einmalige Projekte vorgesehen ist. Ein weiterer Teil durch Kredite, die die Krankenhäuser selber aufnehmen sollen. Zwar garantiert das Land heute die Zinszahlung und Tilgung. Fraglich ist jedoch, ob das künftig auch möglich ist und sich kommende Politikergenerationen an die Zusagen halten. Schließlich gibt es keine Garantie dafür, dass die Konjunktur auch noch in zehn oder 20 Jahren so viele Steuereinnahmen auslöst wie jetzt. Eine langfristig tragfähige Finanzierung sieht anders aus. Obwohl das Schuldentilgen wichtig ist – an der Gesundheit darf der Berliner Senat nicht sparen.

